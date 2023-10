Jo Squillo ha un marito, si chiama Gianni Muciaccia

Gianni Muciaccia, noto come il marito di Jo Squillo, la celebre cantante e showgirl, ha una storia nel mondo della musica che inizia negli anni ’70. Fondatore del gruppo musicale Kaos Rock alla fine degli anni ’70, Gianni ha iniziato la sua avventura musicale in un’epoca in cui la scena musicale milanese era fervente di creatività. In quel periodo, Jo Squillo faceva parte del gruppo Kandeggina Gang, con cui condivideva il palcoscenico.

Se Jo Squillo ha vissuto il culmine della sua carriera negli anni ’80 e ’90, arrivando persino al palco del Festival di Sanremo con l’indimenticabile successo “Siamo donne”, il marito Gianni Muciaccia non ha avuto la stessa fortuna nel mondo della musica.

Dopo un breve periodo con i Kaos Rock, Gianni ha intrapreso un nuovo percorso musicale con la band Kaos e successivamente ha formato i New Wave. Durante tutto questo tempo, ha mantenuto una stretta collaborazione con Jo Squillo, che aveva conosciuto negli anni ’80 e con cui si era nel frattempo sposato.

Tuttavia, la carriera musicale di Muciaccia ha avuto una svolta quando si è ritirato dal palcoscenico. Dietro le quinte, il suo contributo ha continuato a essere fondamentale. Infatti, ha lavorato come direttore artistico e produttore discografico, collaborando con numerosi artisti di spicco, tra cui, naturalmente, sua moglie Jo Squillo.

Nonostante la sua influenza nell’industria musicale, Gianni Muciaccia è rimasto in gran parte fuori dai riflettori, svolgendo anche il ruolo di regista. Ha co-ideato il programma televisivo “Tv moda” insieme a Jo, che ha ottenuto un discreto successo su diverse reti.

L’Amore Duraturo tra Gianni Muciaccia e Jo Squillo: 40 Anni di Passione e Condivisione Musicale

La storia d’amore tra Gianni Muciaccia e Jo Squillo ha radici negli anni ’80, quando entrambi erano coinvolti nella scena musicale milanese. In quel periodo, Muciaccia suonava il basso nel gruppo “Kaos Rock,” di cui era cofondatore e in cui Jo collaborava per alcune canzoni. Tuttavia, la band si sciolse presto, e Muciaccia intraprese una nuova carriera.

La loro connessione è stata immediata, grazie alla condivisione della passione per la musica. Oggi, Muciaccia è diventato un rinomato produttore discografico e ha contribuito significativamente al successo di vari artisti importanti, oltre a sostenere la carriera di sua moglie Jo.

Questa coppia ha attraversato insieme le sfide e le gioie della scena pop-rock tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80. Nonostante la loro lunga storia d’amore, non hanno avuto figli, ma il loro legame è rimasto forte nel corso di quattro decenni di condivisione di musica e vita.