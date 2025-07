Due bambini sono stati salvati dalla polizia della contea di Cobb, in Georgia, dopo essere stati lasciati in un’auto rovente a oltre 47°C per 41 minuti

Tragedia sfiorata a Cobb, nello Stato della Georgia, dove due bambini sono stati trovati intrappolati in un’auto sotto il sole cocente, nel parcheggio del Cumberland Mall. Una donna, accortasi della situazione drammatica, ha immediatamente contattato il numero di emergenza 911, segnalando che i piccoli erano visibilmente angosciati e in lacrime. Gli agenti sono intervenuti prontamente, rompendo il finestrino e liberando i bambini, che si trovavano in condizioni critiche a causa del calore insopportabile.





Secondo le autorità, la temperatura all’interno del veicolo aveva raggiunto i 47,2°C, trasformandolo in una vera e propria trappola mortale. Le immagini registrate dalle bodycam degli agenti mostrano il momento del salvataggio. Uno degli ufficiali, dopo aver preso uno dei bambini tra le braccia, ha sussurrato rassicurazioni, ma ha subito percepito l’intensità del calore all’interno dell’abitacolo. Il tempestivo intervento ha evitato il peggio.

La polizia locale ha espresso gratitudine nei confronti della donna che ha effettuato la segnalazione, sottolineando quanto sia stato cruciale il suo gesto per salvare la vita dei due bambini. “Un GRAZIE ENORME ai cittadini premurosi che hanno chiamato il 911. Il loro intervento è stato decisivo. Hanno visto qualcosa, hanno agito. Ed è per questo che quei bambini oggi sono vivi.”

Mezz’ora dopo il salvataggio, gli agenti hanno individuato e arrestato J’quawn Dixon, un uomo residente a Snellville, accusato di essere responsabile dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, Dixon avrebbe lasciato i bambini nell’auto mentre si recava a fare acquisti nel centro commerciale. L’uomo è stato accusato di due gravi capi d’imputazione per crudeltà verso minori e negligenza criminale. Il mandato d’arresto specifica che il sospetto ha inflitto ai piccoli un dolore fisico e mentale ingiustificabile, lasciandoli senza aria condizionata per ben 41 minuti.

Dixon è stato trasferito al centro di detenzione della contea di Cobb, con una cauzione fissata a 10.000 dollari. È tornato in libertà il giorno successivo, ma le autorità non hanno confermato ufficialmente il legame tra l’uomo e i bambini. Tuttavia, alcune fonti giornalistiche riportano che si tratterebbe del padre dei piccoli.

Questa vicenda drammatica si inserisce in un quadro più ampio di incidenti simili negli Stati Uniti. Secondo i dati forniti dal National Safety Council, ogni anno circa 37 bambini perdono la vita per colpi di calore dopo essere stati lasciati soli in auto. Nel solo 2024, sono già stati registrati 39 decessi. Questi episodi non si verificano esclusivamente durante le giornate di caldo estremo: bastano temperature esterne di 21°C per trasformare l’interno di un veicolo chiuso in un ambiente potenzialmente letale nel giro di pochi minuti.

Le autorità locali continuano a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di non lasciare mai bambini o animali in auto senza supervisione, anche per brevi periodi. Incidenti come quello avvenuto a Cobb dimostrano quanto sia fondamentale intervenire rapidamente e segnalare situazioni sospette alle forze dell’ordine.