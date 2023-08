Maria Teresa ruta sconvolge tutti: 2000 donne nell’agenda segreta di Amedeo Goria, con voti shock!

Da Miss Mondo a Icona della Televisione

Maria Teresa Ruta non è una semplice figura nel panorama televisivo italiano. Dalle sue umili origini come Miss Mondo Suzuki e Miss Muretto nel 1977, ha scalato le vette del successo. Ma la strada non è stata facile:

Inizialmente paragonata a celebrità come Barbara Bouchet e Annamaria Rizzoli.

La sua audacia le ha permesso di diventare una controfigura nel cinema.

nel cinema. Nonostante i paragoni, Lino Banfi la supportò regalandole un ruolo in “La moglie in vacanza, l’amante in città”.

La sua Essenza Maschile

Aneddoti interessanti segnano la sua vita. Adriano Celentano, ad esempio, una volta le disse che sembrava un maschio a causa di un Borsalino. La sua infanzia fu segnata da momenti di difficoltà economica e preferenze uniche:

Appassionata di calcio e con capelli corti da bambina.

Un’infanzia lontana dalle classiche Barbie, a volte segnata dalla semplicità di mangiare riso e latte a fine mese.

Luci e Ombre della Sua Carriera

La Ruta ha goduto di una carriera brillante:

Presentatrice di “Caccia al 13” su Rete 4, vincendo un Telegatto.

Cinque anni di “Domenica Sportiva” con Sandro Ciotti e Tito Stagno.

Curiosità: l’unico calciatore che le inviava fiori era Falcao. Ma il calcio le ha regalato qualcosa di più personale: l’amore. Incontrò Amedeo Goria attraverso Tuttosport, innamorandosi profondamente.

Il Lato Oscuro di Amedeo

La loro storia d’amore, però, non è stata senza difficoltà. Maria Teresa ha fatto rivelazioni sconcertanti:

Tradimenti : scoperte di bigliettini e un’agendina nera piena di numeri di donne con relativi “voti”.

: scoperte di bigliettini e un’agendina nera piena di numeri di donne con relativi “voti”. Nonostante i tradimenti, Maria Teresa è rimasta fedele, avendo rifiutato proposte anche durante i periodi difficili.

Proposte Indecenti e Integrità

Nonostante il suo successo, Maria Teresa ha dovuto affrontare sfide professionali. Una di queste include una proposta indecente da un magnate della TV, un invito in un hotel che si è rapidamente trasformato in un incontro imprevisto. Ma con la sua integrità, ha rifiutato e ha mantenuto la sua dignità.

Una Nuova Vita con Roberto Zappulla

Oggi, Maria Teresa gode di una relazione completamente diversa con il suo secondo marito, Roberto Zappulla. Vivono in un castello a Luino e si sono sposati in maniere incredibilmente uniche in tutto il mondo. Questo matrimonio è basato sulla fiducia:

Condivisione reciproca di foto, messaggi e perfino password.

Una fiducia che Maria Teresa afferma di non aver mai sentito prima.

In conclusione, la vita di Maria Teresa Ruta è una testimonianza di resilienza, determinazione e integrità nel mondo dello spettacolo italiano.