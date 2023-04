Mariagrazia Dragani chi è l’ex fidanzata di Flavio Insinna

Il mistero di Mariagrazia Dragani: l’ex fidanzata di Flavio Insinna

Mariagrazia Dragani è conosciuta nel mondo dello spettacolo e della cronaca rosa per essere la ex fidanzata del noto conduttore Flavio Insinna, che ad oggi è felicemente innamorato e fidanzato con Adriana Riccio. Di lei non si hanno molte notizie, questo perché, come il suo ex fidanzato, è molto riservata e preferisce tenere per sé la sua vita tanto da non avere neanche profili social.

La coppia: dal primo incontro al colpo di fulmine

I due si sono conosciuti nel 2016, quando all’epoca uno dei conduttori più amati nel mondo dello spettacolo presentava Affari Tuoi mentre lei collaborava con il programma Che Tempo Che Fa. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che li ha portati quasi a pronunciare il famoso sì.

La storia d’amore tra Flavio Insinna e Mariagrazia Dragani

Un legame forte e il sostegno reciproco

Una storia d’amore molto forte che li ha visti uniti in diverse occasioni. Sono stati uno il supporto dell’altro ed erano pronti a fare il passo più importante nella vita delle persone, pronunciare il fatidico sì e coronare la loro storia d’amore. Un passo, che però, non hanno mai portato a termine. Non si sanno ancora oggi i motivi di questa scelta e della loro rottura, l’unica cosa certa è che Flavio ad oggi è di nuovo felice.

La proposta di matrimonio per accontentare la madre di Flavio?

Tuttavia, c’è anche chi sostiene che Insinna abbia proposto di unirsi in matrimonio alla sua allora fidanzata soprattutto per fare contenta la sua adorata mamma, che non vedeva l’ora di vedere sposato, quindi “sistemato,” il suo adorato figlio, e magari tenere fra le braccia anche qualche nipotino. Dal canto suo, Mariagrazia Dragani non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito, e non ha proferito parola nemmeno quando la nuova fidanzata di Flavio è rimbalzata agli onori della cronaca, per lo più rosa.