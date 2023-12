Mario Roggero, il gioielliere condannato a 17 anni, è stato ordinato di pagare 480 mila euro agli eredi dei rapinatori. L’appello è stato lanciato con la richiesta di aiuto, poiché questa situazione è insostenibile per loro

Il gioielliere Mario Roggero, noto a Grinzane Cavour, ha recentemente affrontato una situazione giuridica complessa che ha sollevato domande importanti sulla legittima difesa. Dopo essere stato condannato a 17 anni di reclusione per l’uccisione di due rapinatori nella sua gioielleria, Roggero si trova ora a dover affrontare un pesante risarcimento di 480mila euro alle famiglie delle vittime. In risposta a questa sfida finanziaria, ha avviato una raccolta fondi online per ottenere il sostegno necessario.

La Condanna e il Risarcimento La sentenza, emessa dal Tribunale di Asti, ha stabilito la colpevolezza di Mario Roggero nell’uccisione di due rapinatori durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Oltre alla pena detentiva di 17 anni, Roggero è stato condannato a versare un risarcimento di 480mila euro alle famiglie delle vittime. In aggiunta, è previsto un ulteriore risarcimento di 10mila euro per il complice superstite, che è attualmente detenuto.

Il Peso Finanziario Il caso di Mario Roggero ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato un acceso dibattito pubblico. Sulla pagina Facebook della sua gioielleria, si legge un messaggio che riflette il carico finanziario a cui la sua famiglia è sottoposta: “Siamo costretti dallo Stato Italiano a pagare ai familiari dei rapinatori circa 500.000 euro”. Questa cifra si aggiunge ai 300.000 euro già versati in precedenza alle famiglie delle vittime. Inoltre, la famiglia Roggero deve sostenere spese legali, perizie e cure mediche, per un totale di ulteriori 300.000 euro. Il peso finanziario è indubbiamente significativo per la famiglia.





L’Appello alla Solidarietà Nel suo messaggio, Mario Roggero ha espresso un forte appello alla solidarietà: “Abbiamo bisogno del vostro aiuto perché questo è insostenibile per noi”. Chiede il sostegno della comunità attraverso donazioni e fornisce dettagli bancari per coloro che desiderano contribuire. La causale “io sto con Mario Roggero” è stata suggerita per identificare le donazioni a sostegno di questa causa. Questo appello riflette la difficoltà di affrontare una sentenza onerosa e l’auspicio di un sostegno solidale da parte della comunità.