Martina Bignozzi: una vita spezzata a 25 anni: “Ti prego piccola mia, resisti. Non te ne andare”

Una giovane numanese se ne va troppo presto

Un’altra giovane vita spezzata all’improvviso sotto gli occhi della sua famiglia. Martina Bignozzi, una 25enne numanese, si è spenta l’altra sera all’ospedale di Torrette, lasciando un vuoto incolmabile. Conosciuta per la sua forza d’animo e il coraggio, Martina aveva ancora molti sogni da realizzare.

La lotta contro il male scoperto lo scorso anno

Martina aveva scoperto il suo male lo scorso anno, ma aveva combattuto con forza, tenacia e determinazione. Non si era mai lasciata abbattere, dimostrando di essere una guerriera dolce capace di illuminare anche le giornate più cupe con il suo sorriso. Pur lottando contro la malattia per diversi mesi, non aveva mai perso la voglia di vivere, né il sorriso.

Gli interessi e le passioni di Martina

La giovane numanese aveva studiato all’istituto per mediatori linguistici e amava gli animali, tanto da iscriversi a un’associazione per la loro tutela. Tra le sue passioni, anche il pattinaggio artistico e i cosplay.

I messaggi di cordoglio sui social

Il dolore della famiglia e degli amici si è riversato sui social network, con numerosi messaggi di cordoglio e amore per Martina. Il papà, in un commovente post su Facebook, scrive: “Mi manchi e mi mancherai per sempre”. La mamma promette di seguire l’esempio della figlia, diventando «la più forte e dolce guerriera» e ricordandola come «luce pura».

Anche gli amici e i parenti di Martina hanno voluto esprimere il loro affetto. Un’amica di famiglia la ricorda come «piccola grande donna, esempio di forza, dignità e portatrice di amore puro» e chiede di proteggere la sua mamma e la sorella in questa vita terrena orfane di lei.