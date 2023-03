Martina Tesanovic chi è la figlia di Barbara De Rossi

Martina Tesanovic, nata il 10 ottobre 1995, è figlia dell’attrice Barbara De Rossi e del coreografo Branko Tesanovic. Con un’altezza di 1,85 m, studia Psicologia e ambisce a diventare modella, ispirata da icone come Gisele Bundchen e Adriana Lima. A 14 anni, si è tatuata due lettere B sul polso in onore dei suoi genitori, recentemente separati: “Volevo averli sempre vicini sulla mia pelle”, ha rivelato a Gente.

Ha anche aggiunto: “Per me, mia madre è la più bella di tutte. Col tempo ho capito quanto sia coraggiosa. Lei spera che io sia felice e libera di esprimere me stessa e scegliere la mia strada. Io spero di essere forte come lei”. In un’intervista a Domenica Live, Barbara De Rossi ha condiviso il suo legame con la figlia, parlando di come l’abbia messa in guardia sulla pedofilia e poi, crescendo, affrontato temi come contraccezione e rispetto nelle relazioni. Da bambina, Martina era sempre la più alta della classe, cosa che inizialmente le causava timidezza ma ora ama il suo aspetto fisico.

Martina Tesanovic non passa inosservata: "In passato mi rendeva timida, ora ne sono molto orgogliosa".

A 10 anni, Martina si ruppe due vertebre in seguito a una caduta da cavallo, come ha rivelato lei stessa: “Sono stata costretta a letto immobilizzata per cinque mesi, poi ho indossato il busto”. Sul suo profilo Instagram, vanta circa 7.000 follower e condivide vari scatti, anche in pose audaci.