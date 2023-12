Martino Cazzola è uscito di casa e ha fatto perdere le sue tracce. Purtroppo, è stato trovato morto lungo la riva di un fiume

Nella tranquilla mattinata di domenica, 3 dicembre, un destino tragico si è abbattuto su Martino Cazzola, un uomo di 54 anni che, dopo aver intrapreso una passeggiata nei boschi, è stato ritrovato annegato. La sua scomparsa aveva gettato nel panico la sua famiglia, poiché da venerdì 1 dicembre non avevano più avuto notizie di lui. L’allarme è stato dato dalla madre preoccupata, che ha immediatamente avvertito le autorità.

Un Giro nei Boschi Concluso in Tragedia

Martino Cazzola, un operaio 54enne residente a Cosio, condivideva la sua vita con sua madre anziana. A causa di un leggero infortunio che lo aveva momentaneamente costretto a lasciare il lavoro, ha deciso di sfruttare il suo tempo libero per una rilassante passeggiata nei boschi circostanti. Prima di partire, aveva rassicurato sua madre che sarebbe tornato a casa in tempo per il pranzo. Tuttavia, quando l’orario di pranzo è arrivato e Martino non è rientrato, la madre è stata colta dal panico, e ha deciso di denunciare la sua scomparsa.





Le Ricerche e il Drammatico Ritrovamento

La Guardia di Finanza ha fatto la prima scoperta significativa il pomeriggio di sabato 2 dicembre, quando l’elicottero ha localizzato il segnale del cellulare di Martino. Questo ha permesso di concentrare le ricerche in un’area specifica, dove successivamente è stato trovato il giaccone dell’uomo. Dopo una notte di attesa, le operazioni di ricerca sono riprese all’alba di domenica 3 dicembre. Alle 11:30 del mattino, una terribile scoperta ha messo fine alle speranze: il corpo senza vita di Martino Cazzola è stato ritrovato lungo la riva di un corso d’acqua nella Bassa Valtellina, confermando che aveva perso la vita per annegamento.

Questo tragico evento ha scosso la comunità locale e ha portato l’attenzione sulla necessità di prestare sempre la massima attenzione durante le attività all’aperto, specialmente in luoghi isolati e durante la stagione invernale.