Massimo Giletti di ritorno in Rai? Il retroscena sul presunto incontro al settimo piano - Controcopertina

Un’indagine sul possibile rientro del famoso conduttore nella televisione pubblica

Massimo Giletti, noto giornalista e conduttore televisivo, potrebbe fare il suo ritorno nella Rai? Questa domanda ha ripreso vigore dopo che Davide Maggio ha segnalato un avvistamento del presentatore presso la sede principale della Rai a Roma, precisamente al settimo piano, noto come il luogo dei “supercapi”. Secondo quanto riportato sul sito di Maggio, sembra che Giletti abbia avuto un incontro con una figura di spicco all’interno dell’azienda, non un semplice direttore.

Al momento, non sono giunte dichiarazioni ufficiali da parte di Massimo Giletti riguardo a questo presunto ritorno nella Rai. Il futuro professionale del conduttore è ancora avvolto nel mistero, soprattutto dopo la sospensione improvvisa del suo programma “Non è l’Arena” su La7. Tale decisione è stata motivata da ragioni editoriali, come dichiarato dall’editore Urbano Cairo. Inoltre, Cairo ha sottolineato come i costi della trasmissione fossero diventati insostenibili negli ultimi due anni. Durante un’intervista al Festival della Tv di Dogliani, Cairo ha spiegato che Giletti aveva insistito nel passare dal giorno della domenica al mercoledì, una scelta che ha comportato una perdita di quasi due punti di share, mai completamente recuperati nonostante il successivo ritorno alla domenica.

Fino ad ora, Massimo Giletti ha smentito qualsiasi accordo riguardo a un suo possibile rientro nella Rai. In una dichiarazione ufficiale, il conduttore ha categoricamente negato di aver avuto incontri con dirigenti o funzionari della televisione pubblica per discutere di questo tema. Ha voluto precisare di rispettare entrambe le aziende, sia quella per cui ha lavorato in passato che quella con cui è ancora disponibile a collaborare.

È ancora presto per trarre conclusioni definitive su questa vicenda. Tuttavia, l’interesse attorno al ritorno di Massimo Giletti nella Rai continua a crescere, lasciando aperta la possibilità di un nuovo capitolo nella sua carriera televisiva. Resta da vedere se il giornalista accetterà l’invito dietro le porte del settimo piano, il regno dei “supercapi” della Rai.