Massimo Giletti potrebbe rientrare in Rai «sostituendo Fabio Fazio»: ecco il possibile momento del cambiamento. L’ultima rivelazione sorprendente

L’eventualità del ritorno di Giletti in Rai sembra sempre più concreta

Un possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai? Le voci che circolano in rete sembrano suggerire questa ipotesi. TvBlog riferisce di una trattativa in corso tra la rete di Viale Mazzini e il giornalista. Dal 2017, quando L’Arena di Giletti è passata alla La7, le speculazioni sul suo ritorno in Rai sono state ricorrenti, ma questa volta sembrano più concrete.

Giletti potrebbe sostituire Fazio in Rai? Le rivelazioni

TvBlog afferma che il ritorno di Giletti potrebbe essere reso possibile da diversi fattori, tra cui i buoni rapporti tra il giornalista piemontese e l’attuale governo. La trattativa dovrebbe concretizzarsi a maggio, quando è previsto un cambio ai vertici della Rai, con il tandem Roberto Sergio-Giampaolo Rossi che dovrebbe succedere a Carlo Fuortes come amministratore delegato.

Il ruolo di Giletti in Rai

La notizia più sorprendente riguarda il ruolo che Giletti avrebbe in Rai: si occuperà della prima serata domenicale di Rai3, attualmente affidata a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Il contratto di Fazio con la Rai è in scadenza e, come riporta il sito, un rinnovo con la nuova dirigenza potrebbe non essere automatico. Da qui l’ipotesi di una staffetta tra Fazio e Giletti per la prima serata di Rai3.

In caso di successo dell'”operazione Giletti”, Fazio potrebbe trasferirsi sul canale Nove del gruppo Discovery, ipotesi già discussa in passato. In tal caso, Fazio si unirebbe a Maurizio Crozza, suo amico e collega d’agenzia.

Nonostante si tratti solo di voci al momento, è probabile che Giletti sia interessato a tornare in Rai. Il giornalista aveva recentemente affermato: «Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone». Tuttavia, ora le circostanze potrebbero cambiare di nuovo.