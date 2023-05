Matrimonio si trasforma in tragedia: la sposa muore in un incidente stradale

Samantha Miller, 34 anni, perde la vita nel giorno delle nozze

La sposa, Samantha Miller, aveva 34 anni. Il marito è ora in ospedale con diverse fratture e una lesione cerebrale. La tragica notizia ha sconvolto tutti coloro che conoscevano la coppia.

L’incidente fatale durante il giorno del matrimonio

Il dramma è avvenuto a Folly Beach, nella Carolina del Sud (Stati Uniti), quando la coppia, insieme ad altre due persone, viaggiava su una golf car decorata con lattine e la scritta “just married”. Sono stati travolti da un’auto che viaggiava ad alta velocità, guidata da una ragazza di 25 anni, presumibilmente ubriaca. L’incidente ha causato la morte di Samantha Miller e il ferimento degli altri occupanti della golf car, tra cui il neo marito.

Le condizioni del marito e la perdita dell’amore della sua vita

Aric Hutchinson, 36 anni, ha subito diverse fratture ossee e una lesione cerebrale a seguito dell’incidente. La madre dello sposo ha condiviso la storia su Gofundme, verificata successivamente dalla Cnn. Ha scritto: «Mi è stato consegnato l’anello nuziale di Aric in un sacchetto di plastica in ospedale, cinque ore dopo che Sam glielo aveva messo al dito e si erano letti a vicenda i loro voti». Aric ha perso l’amore della sua vita in quel tragico evento.

L’indagine sull’incidente e la responsabilità della guidatrice

La sospettata, Jamie Lee Komoroski, 25 anni, è stata fermata dalla polizia ed è accusata di omicidio stradale e altri tre capi d’accusa. La sua auto viaggiava a una velocità molto superiore al limite consentito.

La comunità scossa dalla tragedia

La notizia della morte di Samantha Miller nel giorno del suo matrimonio ha profondamente scosso la comunità e tutti coloro che conoscevano la coppia. Questo tragico evento è un triste promemoria dell’importanza della responsabilità alla guida e dei rischi associati all’uso di alcol e droghe alla guida.

Il marito, Aric Hutchinson, si trova ancora in ospedale in condizioni gravi, ma stabili.