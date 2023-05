L’omicidio stradale che ha scosso una comunità: il caso di Vanessa Bonatti

Un tragico evento avvenuto in provincia di Arezzo

La vittima, Vanessa Bonatti, 50 anni, è stata investita mentre stava attraversando la strada con i suoi due cani al guinzaglio, davanti alla sua abitazione a Castelfranco Pian di Scò. L’incidente è avvenuto poche ore dopo che il responsabile dell’omicidio stradale aveva riottenuto la patente di guida.

L’incidente fatale e la fuga del responsabile

Il tragico evento si è verificato intorno alle 10 del mattino in via del Varco. Vanessa stava rientrando a casa dopo una passeggiata insieme al marito e ai loro amici a quattro zampe. In un istante, la Opel del 55enne l’ha travolta in pieno, per poi ripartire subito dopo a tutta velocità. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori medico-sanitari, Vanessa è deceduta sul colpo.

L’arresto del colpevole

Grazie alla testimonianza di chi aveva assistito alla scena, i carabinieri sono riusciti a individuare il pirata della strada e a porre fine alla sua fuga poche ore dopo l’incidente. La sua auto è stata trovata vicino al luogo della tragedia con una gomma squarciata a causa dell’incidente. Al momento, l’uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

La comunità sotto shock

La notizia dell’omicidio stradale ha sconvolto la comunità, dove Vanessa era molto apprezzata per il suo lavoro insieme al marito in un’associazione cinofila e per la sua passione per gli animali e la natura. Tanti i messaggi di cordoglio e affetto che stanno ricevendo in queste ore il marito e i familiari.

La salma è stata esposta ieri pomeriggio presso la cappella della Misericordia a Figline Valdarno.

Le circostanze dell’incidente

Il 55enne responsabile dell’incidente aveva appena riottenuto la patente di guida dopo essersi sottratto a un controllo nel Valdarno fiorentino, durante il quale si era rifiutato di sottoporsi all’etilometro.