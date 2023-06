Mattia Zenzola e Benedetta Vari insieme dopo la rottura con il fidanzato? - Controcopertina

L’ultima edizione di Amici22 ha regalato molti momenti emozionanti, tra cui la vittoria del talentuoso ballerino di latino Mattia Zenzola. Durante il programma, si era spesso parlato di una possibile relazione tra Mattia e Benedetta Vari, ma la presenza del fidanzato di lei aveva sempre fatto da ostacolo. Tuttavia, sembra che qualcosa sia cambiato.

Il trionfo di Mattia Zenzola e la presenza di Benedetta Vari

Mattia Zenzola ha ottenuto una vittoria straordinaria come ballerino di latino nell’edizione di Amici22, diventando il primo vincitore nella sua categoria. Durante tutto il percorso, ha ringraziato la sua compagna di ballo, Benedetta Vari, per il suo supporto e la sua dedizione. Benedetta è entrata nel programma come concorrente e successivamente è rimasta come ballerina di latino per Mattia, diventando una delle figure centrali dell’edizione di Amici22.

Le voci sulla possibile relazione tra Mattia e Benedetta

I fan hanno sempre sospettato che ci fosse qualcosa di più di un semplice legame professionale e di amicizia tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari. Nonostante i loro continui smentimenti, i due si sono scambiati baci scenografici durante le esibizioni al serale di Amici22, alimentando ulteriormente le voci sul loro presunto coinvolgimento amoroso. Tuttavia, Benedetta è stata sempre chiara nel dichiarare che è impegnata in una lunga relazione sentimentale, mettendo così fine alle supposizioni.

La rottura di Benedetta con il fidanzato Simone Maselli

Recenti indiscrezioni sembrano confermare che Benedetta Vari e il suo fidanzato storico, Simone Maselli, abbiano deciso di lasciarsi. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle motivazioni di questa separazione. I fan della ballerina hanno subito collegato la fine della sua relazione con Mattia Zenzola, il vincitore di Amici22.

Un nuovo capitolo per Mattia e Benedetta?

Dopo la rottura con il fidanzato, i fan si chiedono se Mattia Zenzola e Benedetta Vari possano finalmente vivere la loro storia d’amore. Nonostante le loro dichiarazioni passate, sembra che la vicinanza tra i due si sia intensificata, con Benedetta che continua ad accompagnare Mattia durante le sue esibizioni al di fuori del programma. Resta da vedere se il destino li porterà ad essere qualcosa di più di semplici amici e colleghi. Per ora, possiamo solo aspettare e sperare che se c’è dell’amore tra di loro, possa sbocciare in modo naturale e sereno.