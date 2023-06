Incidente devastante: giovane calciatore coinvolto in un tragico evento - Controcopertina

Un terribile incidente ha coinvolto un giovane calciatore di diciotto anni del Livorno, lasciando tutti sotto shock nel mondo del calcio italiano. Le sue condizioni sono estremamente gravi, tanto che le notizie circolanti affermano che il ragazzo sia in stato di morte cerebrale. Al momento, la dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma secondo quanto riportato dal quotidiano Fanpage.it, sembra che i due ragazzi abbiano trascorso la serata in discoteca e siano saliti su uno scooter all’alba in direzione di Rosignano, dove risiedevano.

L’incidente sull’Aurelia: una situazione drammatica

Lo scontro è avvenuto intorno alle 5:30 sulla Variante Aurelia, tra Donoratico e San Vincenzo, nel territorio di Castagneto Carducci, Livorno. Un’automobile Ford Focus avrebbe tamponato lo scooter, facendo finire i due giovani contro il lunotto anteriore della macchina e poi sbalzandoli sull’asfalto. Non sono presenti segni di frenata nel punto dell’incidente, che si trova a diversi metri di distanza.

Gravissime condizioni del calciatore del Livorno Anwar Megbli

Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito disperate, ma la situazione più critica riguarda Anwar Megbli. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cisanello tramite elisoccorso. La notizia si è diffusa rapidamente e anche il Livorno Calcio ha commentato l’accaduto. Un membro del club ha raccontato: “L’ho preso dalla squadra giovanile del Cecina per portarlo alla Pro Livorno Sorgenti. Ha anche avuto la possibilità di esordire in panchina con la prima squadra. Mi ha chiamato solo pochi giorni fa per chiedermi se poteva avere la maglia numero 30, quella che gli era stata assegnata quando era in panchina con il Livorno”.

La passione per il calcio che ha dato gioia a Anwar Megbli

Il calcio è sempre stato la passione di Anwar Megbli fin da quando era bambino, ed è stato per lui una sorta di salvezza. In campo, lo vedevamo sempre come il ragazzo più felice del mondo. Il suo sinistro d’oro era una caratteristica che lo rendeva speciale. Sabato sera, la squadra si trovava a Chioma per festeggiare un compleanno, ignara dell’evento tragico che avrebbe sconvolto tutti.

Conclusione

L’incidente che ha coinvolto il giovane calciatore del Livorno ha generato un’atmosfera di grande tristezza nel calcio italiano. Le sue condizioni sono estremamente gravi, e l’intera comunità sportiva è unita nell’invocare un miracolo per il suo recupero. Il calcio era la sua passione, e speriamo che possa trovare la forza per superare questa prova difficile. Il mondo del calcio resta in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni e si stringe attorno a lui e alla sua famiglia in questo momento così difficile.