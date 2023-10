“Me ne vado da qui” – Sorpresa al Grande Fratello: il concorrente discusso fa una rivelazione

All’interno della casa del Grande Fratello la tensione sale. Dopo la puntata in diretta del 9 ottobre, uno dei concorrenti, Massimiliano Varrese, ha espresso il desiderio di lasciare il gioco. Il motivo? L’incapacità di gestire le proprie emozioni verso un’altra gieffina, che sembra non contraccambiare i suoi sentimenti.

Massimiliano Varrese: “Non so più cosa fare”

Tra le mura del Grande Fratello, Varrese si è confidato con un suo coinquilino, spiegando in dettaglio il suo stato d’animo. L’attore ha ammesso di avere paura di esprimere i suoi sentimenti verso la ragazza in questione, nonostante creda che anche lei possa essere interessata a lui.

“Gli sguardi non mentono”: la confessione di Massimiliano

Come riportato dal sito Ultimenotizieflash, Varrese ha confessato: “Deve stare tranquilla perché possiamo fare le cose con calma, non sono un avventato. Però è inutile che neghi, gli sguardi non mentono e se esce non so cosa posso fare e come la prendo”.

“Me ne vado da qui”: l’addio imminente?

Varrese ha poi aggiunto: “Lei può dire ciò che vuole, ma io non sono pazzo e vedo tutto. Certe cose parlano più di molte discussioni e i gesti contano tanto. Non so perché continua a fare così. Se esce mi incavolo come una bestia. Guarda, io mi auguro che non succeda”. Il pubblico del Grande Fratello ha ascoltato con attenzione le parole del concorrente, che sembra pronto ad abbandonare il reality se la situazione con la gieffina non dovesse cambiare.

Il cuore di Varrese batte per Heidi Baci

L’interesse di Varrese è rivolto a Heidi Baci, ma sembra che la ragazza non condivida le stesse emozioni dell’attore. Nonostante ciò, quest’ultimo è convinto che i suoi sentimenti siano ricambiati, basandosi sugli sguardi che lei gli lancia. Nei prossimi giorni vedremo se Massimiliano deciderà davvero di dire addio al Grande Fratello.