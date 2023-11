Michelle Hunziker e il Nuovo Fidanzato: Chi è Alessandro Carollo?

Illuminata dal Bagliore della Celebrità: Michelle Hunziker Rende Pubblica la sua Relazione con Alessandro Carollo

Ancora una volta, Michelle Hunziker, sempre in vista dei riflettori televisivi, fa un passo avanti nella sfera personale, mostrando al mondo il suo nuovo partner. Con discrezione svizzera, il suo ultimo fidanzato Alessandro Carollo, osteopata romano di poco più di 40 anni, è balzato all’attenzione del pubblico. Un professionista con clienti di fama come Belén, Gessica Notaro, Renato Zero e Fabrizio Corona.

Carollo: un Uomo di Profilo, Attraente ma Riservato

Carollo, affascinante e apparentemente discreto, è un habitué del mondo dei vip, spesso ritratto in compagnia di donne famose come Elisabetta Gregoraci, Elisabetta Canalis e Paola Barale.

Una Relazione non più Nascosta

La conduttrice 46enne, celebre per i suoi precedenti matrimoni con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, sembra aver deciso di non celare più la sua relazione, mostrando una foto su social media dove lei e Carollo appaiono in sella a una Ducati rossa, proprio come quella del profilo Instagram dell’osteopata.





Cambiamenti nel Cuore di Michelle

Quest’ultima frequentazione arriva dopo una presunta relazione con Giovanni Angiolini, medico chirurgo specializzato in ortopedia, che, nonostante un’iniziale impetuosa notorietà, si è rivelata un breve intermezzo estivo. Hunziker sembra trovare ora un’attrazione per coloro che si dedicano alla cura del benessere altrui.

Michelle si avventura così in un nuovo capitolo del suo cuore, vagliando la possibilità che l’osteopatia la guidi verso una relazione più duratura e appagante. Il tempo svelerà se questa nuova passione porterà a una stabilità sentimentale.