Michelle Hunziker e il suo nuovo amore: “Un regalo dal cielo”. Alessandro Carollo rivela il loro legame sui social media. Ecco la sua risposta

L’affascinante showgirl Michelle Hunziker è innamorata. Questo non è più un semplice gossip, ma una certezza. Dopo le foto che da ieri circolano online, testimonianza di una relazione fino ad ora tenuta nascosta, Michelle Hunziker e l’osteopata Alessandro Carollo hanno confermato ufficialmente il loro legame sui social media.

La romantica dichiarazione d’amore di Alessandro Carollo

Il primo a fare un passo avanti è stato Carollo, che ha dedicato alla sua amata una romantica dichiarazione d’amore: “Come un tuono…” scrive accanto alle foto che lo ritraggono con Michelle in moto durante uno dei loro viaggi on the road, “sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai rivoluzionato tutto nel modo più bello possibile. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che irradia sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre… ‘Na palla de foco”.

Nonostante i commenti siano stati disattivati, in poche ore migliaia di utenti si sono congratulati con la coppia per l’annuncio così esplicito. In modo meno evidente, ma comunque altrettanto intenso, anche Michelle ha parlato della sua nuova storia d’amore. E così, mentre il fidanzato ha deciso di pubblicare una dichiarazione d’amore, lei ha usato le storie di Instagram per confermare il reciproco sentimento. “L’amore muove tutto, può tutto. L’amore guarisce”, ha scritto sull’immagine di due leoni che si coccolano: “L’amore arriva quando meno te l’aspetti. E quando smetti di piagnucolare”.





Chi è Alessandro Carollo, il nuovo amore di Michelle Hunziker

Fisioterapista e chinesiologo, Alessandro Carollo ha 41 anni, è romano ed è un osteopata molto noto a cui si rivolgono diversi vip, tra cui Belen Rodriguez. Ha 15 anni di esperienza e lavora tra Roma, Milano e Napoli. Alcuni rumor parlano di un suo flirt con Paola Barale, ma in passato sembra sia stato molto vicino anche a Elisabetta Canalis. L’incontro tra Michelle e Alessandro è avvenuto l’estate scorsa grazie ad amici comuni che li hanno sempre protetti nella loro volontà di riservatezza. Per entrambi si tratta di un cambio di rotta. Se lei è single dallo scorso gennaio, quando ha terminato il matrimonio con Tomaso Trussardi e ha avuto una breve storia con il chirurgo Giovanni Angiolini, lui è sempre stato un single incallito, geloso dei propri spazi e della propria intimità. Oggi, però, la situazione sembra essere completamente diversa.