Michelle Hunziker: la sua nuova fiamma infiamma i cuori! Scopri le prime FOTO con il bellissimo Alessandro Carollo!

Dopo un anno di speculazioni e sospetti, Michelle Hunziker ha finalmente deciso di mostrare al mondo il suo nuovo amore, Alessandro Carollo, osteopata dei vip. La coppia è stata paparazzata da Chi, segnando così la fine dei misteri che circondavano la vita amorosa di Michelle.

La scelta di Michelle di rendere pubblica la sua relazione con Alessandro è stata probabilmente dettata dalle incessanti voci e dagli scatti che li avevano immortalati insieme. Questo passo è giunto in un momento cruciale per Michelle, che aveva attraversato un periodo di gossips e pettegolezzi riguardo alla sua relazione con l’ex marito Tomaso Trussardi, complicata ulteriormente dal gelo tra i due in occasione del compleanno della figlia Sole.

Le immagini di Michelle e Alessandro trascorrere una serata insieme sono inequivocabili: sono una coppia. I due sono stati seguiti da fotografi e curiosi mentre partecipavano a uno spettacolo di Checco Zalone, ‘Amore + Iva’, al Forum di Assago. Non c’erano sotterfugi né tentativi di nascondere la loro relazione, e hanno mostrato pubblicamente il loro affetto.

Nonostante la loro vicinanza, i due sembravano intenzionalmente mantenere una certa distanza durante l’uscita. Alla cassa accrediti, Carollo si è addirittura messo in fila con gli altri spettatori, dimostrando di non cercare alcun trattamento speciale. Alla fine dello spettacolo, sono tornati insieme a casa di Michelle, guidati dall’autista della conduttrice.

Chi È Alessandro Carollo

Il nuovo compagno di Michelle Hunziker, Alessandro Carollo, ha 41 anni ed è noto nel mondo dello spettacolo come osteopata dei vip. È un amante degli sport estremi e delle donne fisicamente in forma. Carollo non è estraneo alle relazioni con volti famosi, avendo avuto storie con Elisabetta Gregoraci, Elisabetta Canalis e Paola Barale. Tuttavia, sembra essere un “single di ferro” che non si lega facilmente e tende a relazioni brevi. Si spera che questa nuova storia con Michelle possa portare una svolta nella sua vita sentimentale.