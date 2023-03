Michelle Hunziker quanto ha guadagnato a Felicissima Sera – All Inclusive

Questa sera, venerdì 24 marzo 2023, è la serata dell’attesissima prima di Felicissima Sera – All Inclusive, con protagonisti gli esilaranti Pio e Amedeo! Dopo due anni, lo spettacolo è finalmente tornato e possiamo solo sperare che abbia lo stesso successo della prima edizione. I due migliori amici e colleghi sono entusiasti di regalarci un venerdì sera vivace su Canale 5 e non vediamo l’ora di sapere chi altro si unirà al divertimento. Si dice che stasera sarà ospite Michelle Hunziker: quanto pensate che abbia guadagnato? Prima di scoprirlo, prepariamoci allo show e vediamo quali sorprese ci aspettano!

Serata di delizie – All Inclusive: anticipazioni! Venite a vivere una notte di lusso e di gioia senza pari! Godetevi una notte di indulgenza e piacere con tutti i servizi inclusi! Non perdete questa incredibile opportunità di regalarvi una notte di beatitudine!

Siamo assolutamente entusiasti di annunciare il ritorno di Felicissima Sera – All Inclusive, condotto dall’amato duo comico Pio e Amedeo! Due anni fa, la prima edizione di Felicissima Sera è stata un grande successo e possiamo solo sperare che questa nuova edizione sia altrettanto spettacolare. Gli italiani non ne avevano mai abbastanza della spensieratezza dello spettacolo e della sua deliziosa combinazione di teatro, coreografia, danza, musica dal vivo e intrattenimento. Sintonizzatevi stasera e vivete la magia di Felicissima Sera – All Inclusive!

Pio e Amedeo sono inseparabili fin dall’infanzia, nati a soli cinque giorni di distanza l’uno dall’altro nello stesso anno a Foggia. L’amore comune per la comicità e l’ironia è stato una presenza costante nelle loro vite, spingendoli al successo che hanno raggiunto oggi. Hanno iniziato a lavorare presso l’emittente televisiva locale Telefoggia, per poi passare a lavorare in villaggi turistici. Nel 2014 hanno debuttato al cinema e oggi sono due dei conduttori più popolari e divertenti della televisione.

Stasera abbiamo un’incredibile schiera di ospiti, tra cui il fantastico Zucchero, Giovanna Civitillo, l’amatissimo Gigi D’Alessio, la splendida Elisa, l’incredibile Silvia Toffanin e l’impareggiabile Michelle Hunziker! Riuscite a credere a quanto ha guadagnato? Scopriamo insieme la risposta!Che tipo di stipendio percepisce Michelle Hunziker come conduttrice del popolarissimo show Felicissima Sera – All Inclusive?

Preparatevi a tre venerdì consecutivi di puro divertimento e risate, grazie all’esilarante duo comico Pio e Amedeo! Sono decisi a regalarci una serata di beato relax, con l’ospite speciale Michelle Hunziker che ci farà sicuramente ridere. Tutti si chiedono quanto verrà pagata per questo, ma che importa? Godiamoci lo spettacolo!

Nonostante non possiamo rivelare l’esatto compenso monetario dei nostri ospiti, possiamo ipotizzare che una persona del calibro di Michelle Hunziker, con la sua vasta esperienza, possa guadagnare dai 10 ai 15 mila euro per i suoi vari programmi televisivi. È davvero una professionista straordinaria e siamo onorati della sua presenza.