Milano: Pedone incastrato contro un palo in seguito a un incidente frontale tra due auto, genitori in ospedale per shock.

Un tragico incidente nel cuore di Milano

Un’atmosfera di tristezza e preoccupazione si è abbattuta oggi, martedì 1° agosto, su viale Umbria a Milano, dove un violento scontro frontale tra due auto ha causato gravi conseguenze. L’incidente ha coinvolto un’Audi RS7 e una Renault Capture, con conseguenze drammatiche per un giovane pedone che si trovava nei pressi dell’incrocio di via Colletta. Il ragazzo, un 18enne canadese, è stato travolto e schiacciato contro un palo nell’impatto.

Pronto intervento dei soccorsi

La situazione sul luogo dell’incidente ha richiesto un immediato intervento di soccorso. Quattro ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale si sono precipitati sul posto per prestare assistenza. Il giovane pedone è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, la condizione più grave, dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata.

Coinvolgimento dei familiari

L’incidente ha avuto un impatto devastante non solo sul giovane pedone, ma anche sui suoi genitori presenti al momento dell’accaduto. I genitori, profondamente traumatizzati, hanno avuto un malore a causa dell’orrore della situazione e sono stati trasportati in ospedale in codice verde per ricevere cure mediche e supporto psicologico.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte della polizia locale. Una prima ricostruzione suggerisce che l’Audi viaggiava verso piazzale Loreto e si sarebbe scontrata con la Renault all’incrocio regolato da semaforo. Il giovane pedone è stato colpito in modo devastante dall’Audi, che per evitare l’urto contro l’altra vettura, ha finito per finire sul marciapiedi.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per stabilire responsabilità e dinamica precisa, compreso il rispetto delle norme del codice della strada da parte dei conducenti coinvolti. Un evento tragico come questo richiama l’attenzione sulla necessità di guidare in modo sicuro e responsabile, rispettando le regole del traffico, per evitare tali incidenti e proteggere la vita di tutti gli utenti della strada.