Milko Skofic, il figlio di Gina Lollobrigida: un appello per l’adozione dei cani della madre

Milko Skofic, figlio dell’indimenticabile icona del cinema italiano, Gina Lollobrigida, ha recentemente lanciato un appello in un’intervista a Radio2. Il motivo? Una richiesta toccante e importante: trovare nuove case per i cinque cani amati dalla madre, la celebre Bersagliera, scomparsa quest’anno. Questa vicenda ha anche risolto una complessa disputa legale sull’eredità della star del cinema.

L’Amore della Famiglia Lollobrigida per i Cani

Durante l’intervista condotta da Alessandra Zavoli e Pino Strabioli, Milko Skofic ha condiviso l’affetto che sua madre e suo padre nutrivano per i cani. Ha raccontato la sua infanzia circondata da pastori tedeschi che vigilavano sulla sua carrozzina. Era come avere babysitter a quattro zampe che lo proteggevano e lo tenevano compagnia.





Rosanna Banfi, figlia di Lino Banfi e ospite in studio, ha aggiunto: “La nostra casa è sempre stata aperta ai cani e ai gatti bisognosi. Mia madre amava profondamente gli animali, così come mio padre Lino. La sua preoccupazione costante era: hanno mangiato i cani? Le ultime due adozioni sono state due cucciole abbandonate in una discarica. Continuerò a ripeterlo: l’adozione fa bene al cuore.”

Un Appello per l’Adozione

Nonostante l’amore profondo per gli animali, Milko Skofic si trova nell’impossibilità di prendersi cura dei cinque cani della madre. Vivendo all’estero, non può offrire loro l’attenzione e l’amore che meritano. Quindi, ha lanciato un appello emotivo: “Ci sono due femmine e tre maschi. Chiedo aiuto ai rifugi specializzati nella razza per valutare adozioni responsabili.”

L’amore e la passione della famiglia Lollobrigida per gli animali sono noti, e questo appello rappresenta un gesto di amore e cura per i fedeli compagni a quattro zampe che facevano parte della vita di Gina Lollobrigida. Speriamo che questi cani possano trovare nuove famiglie amorevoli che continueranno a dar loro tutto l’affetto di cui hanno bisogno.