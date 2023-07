Mina: Il figlio Massimiliano Pani svela la verità dietro i 45 anni di ritiro della cantante

Il successo intemporalmente affascinante della “Tigre di Cremona”

Mina, la Tigre di Cremona, è tra le cantanti italiane più acclamate. Il suo stesso figlio, Massimiliano Pani, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato che, nonostante il suo pubblico attuale sia compreso tra i 20 e i 35 anni, persone che non l’hanno mai vista esibirsi dal vivo, continuano ad ammirarla. Secondo lui, la motivazione risiede nelle “scelte coraggiose, libere e coerenti” fatte da Mina, attributi che la gente ama in lei. Pani ha poi accennato al ritiro della madre e alle sue attuali condizioni di vita.

Massimiliano Pani: il figlio d’arte e l’ammirazione per la madre

Massimiliano Pani, nato dall’amore tra Mina e l’attore Corrado Pani, è un affermato arrangiatore, produttore e compositore. Parlando della madre, lui la descrive con ammirazione infinita, lodando il suo incredibile talento nel “prevedere le cose in anticipo”. “Mina è in cima alle classifiche radio con Blanco, e l’album è il più venduto sugli store digitali. Nonostante non abbia profili social e non si esibisca o rilasci interviste da 45 anni,” ha detto. Ma qual è la ragione del ritiro della Tigre di Cremona?

Massimiliano Pani svela i motivi dietro il ritiro di Mina dopo 45 anni

Massimiliano ha smentito numerosi rumor che circolavano su Mina. Ha affermato che sua madre vive nello stesso appartamento da quando si è trasferita in Svizzera, senza sfarzi o gioielli. “Mia madre è la persona meno diva del pianeta,” ha detto. Prima di discutere i motivi del suo ritiro dallo spettacolo, Pani ha rivelato che la decisione di trasferirsi a Lugano è stata presa per mandare i figli alla scuola pubblica, cosa che non avrebbe potuto fare a Roma o a Milano.

“Ho sempre trovato assurde le polemiche sulle tasse. Negli anni ’70 in Italia nessuno pagava le tasse. Mina è andata in Svizzera per pagarle, perché aveva bisogno di sentirsi una persona normale. Chi sostiene il contrario non ha capito nulla di mia madre,” ha dichiarato Pani.

Il ritiro dalla scena: una decisione dettata dall’intelligenza

Sulla questione del suo ritiro, il figlio ha dichiarato: “Quando si è resa conto che la TV di alta qualità che stava facendo stava cambiando, ha scattato qualcosa dentro di lei che l’ha spinta a ‘sparire’. Non era possibile mantenere quel livello qualitativo. La Emi le rescinde il contratto? Allora Mina, insieme a suo padre Giacomo (Mino), fonda la sua etichetta di famiglia, la Pdu, e si concentra solo sul produrre dischi a suo piacimento. Ha iniziato a distruggere la sua immagine, travestendosi da scimmia, culturista, donna barbuta, papera, ribaltando le leggi dell’industria e proseguendo per la sua strada, nonostante i rischi di una scelta così controcorrente. Mina ha vinto più per la sua intelligenza che per la sua voce.”

Critiche ai talent show

Nell’intervista, il figlio di Mina ha anche criticato i talent show: “Il problema dei talent è che sono fatti per la televisione: devono creare audience e vendere spazi pubblicitari, non sono al servizio della musica. Ogni tanto trovi qualcuno che canta bene, ma poi arriva il prossimo, in un meccanismo di una crudeltà assoluta. Billie Eilish, per fare un esempio di un’artista talentuosa, non è emersa da un talent show.”