Il dolore di Antonella Fiordelisi: una fan è deceduta

La separazione con Edoardo Donnamaria

Tra le coppie di spicco dell’ultima edizione del GF Vip 7, quella formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha acceso i riflettori del gossip. Una storia d’amore nata sotto l’occhio delle telecamere ma che, qualche mese dopo la fine del reality, è terminata tra polemiche e lacrime. Deianira Marzano, nota influencer e commentatrice del mondo dei vip, ha recentemente svelato ulteriori dettagli sulle ragioni della rottura. Secondo le sue parole, Antonella avrebbe cercato un riavvicinamento con Edoardo, con l’intenzione di trascorrere con lui le vacanze precedentemente pianificate.

Tuttavia, Edoardo avrebbe declinato ogni tipo di proposta, ancora ferito dalle dichiarazioni rilasciate da Antonella durante una diretta Instagram in cui, visibilmente commossa, parlava dei loro problemi di coppia. “Antonella voleva andare a Filicudi, ma si è scontrata con un muro, un NO! Aveva programmato delle vacanze con lui, anche su un catamarano, ma la risposta è stata sempre la stessa: “Non torno con te perché non perdono il video in diretta”. Ora tocca a voi trarre le conclusioni”, ha scritto Deianira Marzano.

Il lutto che colpisce i Donnalisi: la perdita di una fan

Ma non è l’unico dramma che sta vivendo Antonella Fiordelisi. Proprio nelle ultime ore, infatti, è emersa una notizia tragica che ha colpito indirettamente i Donnalisi: la morte di una loro accanita fan, Emanuela. Il triste annuncio è stato fatto da suo marito Antonio attraverso i social: “Salve Donnalisi, sono Antonio, il marito di Emanuela. Con il dolore nel cuore vi comunico che alle 4,20 di stanotte Emanuela è deceduta. Ringrazio per i messaggi di sostegno ricevuti da tutti voi, che considerava la sua seconda famiglia. Così come ha sempre voluto bene ai ragazzi. Vi voleva bene”, ha scritto su Twitter.

Antonella Fiordelisi, leggendo il messaggio, non ha potuto fare a meno di esprimere il suo cordoglio: “Manu mi ha sempre supportata e seguita nonostante le sue sofferenze. Questa notizia è un colpo al cuore”, ha commentato l’ex concorrente del GF Vip 7, manifestando il suo dolore per la perdita di un’appassionata sostenitrice.