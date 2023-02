Minnie Minoprio, il rapporto burrascoso col figlio Giuliano

Minnie Minoprio è stata un’icona degli anni Ottanta. Ha avuto una carriera brillante, ma un rapporto difficile con il figlio.

Negli anni ’80, tutti la amavano. La showgirl di origine anglo-italiana è riuscita a farsi amare in entrambi i Paesi.

In Italia è nota per la sua carriera di showgirl e attrice, ma ha abbandonato quel mondo per dedicarsi all’imprenditoria. Se la sua vita professionale ha avuto successo, la sua vita privata è stata più difficile. Scopriamone di più.

Minnie Minoprio: ecco cosa è successo tra lei e il figlio Giuliano

Giuliano è nato dall’amore tra la soubrette e Giorgio Ammaniti. Quest’ultimo è un costruttore romano. La coppia si era conosciuta nel 1962 ed è rimasta legata fino al 1973, ben 13 anni.

Del figlio non si sa molto, ma si sa che è stato arrestato nel 1984 per furto aggravato e detenzione illegale di armi. Ha confessato di aver rubato due pistole, pellicce e un tappeto dalla casa di Carlo Mezzano, il secondo marito della cantante.

Il rapporto tra madre e figlio non è mai stato rose e fiori. Ospite a “Domenica Live” nel 2018, Minoprio aveva confessato di non aver avuto molti rapporti con il figlio. “Ho passato nove anni senza avere contatti con mio figlio, quindi ci sono molte cose che potrei dire”. Purtroppo non è mai stata fatta troppa chiarezza sulla vicenda e ancora oggi non si sa con precisione cosa sia successo tra i due.