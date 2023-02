Miriam Milani chi è la fidanzata di Andrea Dianetti?

Andrea Dianetti è uno dei talenti nati nella scuola di Amici – nell’edizione 2006, di Maria De Filippi. Il giovane nato a Roma il 9 maggio 1987, sotto il segno zodiacale del Toro, è diventato attore, regista e autore, dimostrando la sua crescita professionale nel mondo dello spettacolo e guadagnandosi l’apprezzamento del pubblico. Anche la sua fidanzata, Miriam Milani, è una persona di talento. Scopriamo di più su di lei nei prossimi paragrafi!

Miriam Milani, la fidanzata di Andre Dianetti, è originaria di Artena, un paese in provincia di Roma. Non conosciamo la sua data di nascita esatta e, di conseguenza, possiamo solo ipotizzare che la ragazza abbia circa 26 anni. Miriam Milani, infatti, si è diplomata al Liceo Linguistico Mancinelli e Falconi di Velletri nel 2015. Il suo fidanzato è Andrea Dianetti. Della loro storia d’amore si sa poco, anche se l’attore e regista Dianetti, tra le condivisioni sul suo profilo social, posta molte foto in compagnia della sua amata Miriam. Eccoli insieme in una foto del 25 maggio 2022.

Chi è il fidanzato di Miriam Milani, Andrea Dianetti?

Attore, regista e conduttore, Andrea Dianetti, classe 1987, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando ad Amici nel 2006. Ha lavorato in televisione, partecipando a programmi come Detto Fatto, e ha recitato in serie tv famose come I Cesaroni, Un medico in famiglia e Camerà Cafè.

Al cinema ha recitato in alcuni cortometraggi e ha condotto programmi su Mediaset Infinity, Sky Uno e Cartoon Network.