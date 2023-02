Chi è Rosalinda Cannavò? Età, biografia, altezza, fidanzato Andrea Zenga e Instagram

Rosalinda Cannavò è un’ex concorrente del Grande Fratello Vip. È figlia di genitori entrambi malati. Rosalinda è una scrittrice di narrativa e il suo lavoro viene spesso paragonato a quello della banalità.

Rosalinda Cannavò (conosciuta anche con lo pseudonimo di Adua del Vesco) è nata a Messina il 26 novembre 1992, sotto il segno zodiacale del Sagittario. L’attrice è alta 173 cm e pesa 57 kg. È possibile seguirla sul suo profilo ufficiale Instagram @adua.del.vesco. Rosalinda Cannavò è molto legata ai suoi genitori, ovvero la madre Giuseppina e il padre, che di mestiere fa il macellaio. L’attrice ha anche una sorella di nome Francesca. La vita di Cannavò è stata piuttosto difficile: la ragazza, infatti, ha fatto i conti con l’anoressia, che l’ha portata anche alla depressione. Fortunatamente, è riuscita a superare la malattia e a ritrovare la serenità.

Tra le sue fiction più note ricordiamo “Non è stato mio figlio” (dove ha avuto l’opportunità di recitare al fianco di attori di grande calibro come Stefania Sandrelli), “Il bello delle donne… alcuni anni dopo”, “Furore” (anche qui ha recitato con attori del calibro di Laura Torrisi, ecc.) Purtroppo, però, la sua carriera subì una battuta d’arresto dopo la “rottura” con Gabriel Garko e dopo la perdita del suo carissimo amico Teodosio Losito.

Questo fu un momento molto delicato nella carriera di Rosalinda, che scomparve dalla televisione italiana. Con l’aiuto di amici e parenti, riesce a superare questo momento e nel 2020 decide di rimettersi in gioco diventando una concorrente del Grande Fratello Vip 5. Nel 2022 partecipa anche a Tale e Quale Show (nella stessa edizione di Samira Lui), il famoso programma di casa Rai dove arriva fino al Torneo dei Campioni.

La vita personale e sentimentale di Rosalinda Cannavò è per lei di grande importanza.

Rosalinda Cannavò è attualmente fidanzata con Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere della Nazionale Walter Zenga. Rosalinda e Andrea si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5 e da allora non si sono più lasciati. Prima di entrare nella Casa, Rosalinda era fidanzata con un ragazzo di nome Giuliano, che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due si conoscevano dai tempi del liceo e il ragazzo è stato una figura molto importante nella vita di Rosalinda, aiutandola a superare momenti difficili.

L’attrice è appassionata di animali, in particolare dei cani Chihuahua.

La passione di Cannavò è il make-up e il mondo della bellezza in generale.

Nel tempo libero ama tenersi in forma allenandosi in palestra o a casa.

Prima che la sua carriera di attrice decollasse, Rosalinda si manteneva facendo lavori saltuari come la baby-sitter.