Chi è Bianca Guaccero? Età, marito, e figlia della conduttrice

Bianca Guaccero è una conduttrice televisiva e attrice. È nata a Bitonto il 15 gennaio 1981.

Bianca Guaccero età, marito, figlia

Bianca Guaccero ha 41 anni. Nel 2013 ha sposato il regista Dario Acocella, conosciuto durante le riprese della fiction Capri. Nel 2014 è nata la figlia Alice. Nel 2017, però, la coppia si è separata. In un’intervista a DiPiù Tv, l’attrice ha rivelato di essere riuscita a superare la dolorosa separazione.

Tutto il dolore che ho provato mi ha aiutato ad apprezzare ancora di più le cose belle della mia vita. Mia figlia Alice è in cima alla lista, ma ultimamente provo anche un’immensa soddisfazione per il mio lavoro di attrice e spero di continuare su questa strada.

In seguito le sono stati attribuiti flirt con Luca Bizzarri e Nicola Ventola.

Biografia

Bianca ha debuttato al cinema a 18 anni in “Terra Bruciata” nel 1999, accanto ad attori come Raoul Bova e Giancarlo Giannini. Successivamente partecipa a “Faccia a faccia” di Massimo Ceccherini. In seguito ha partecipato a diversi film e serie televisive, ma la sua carriera è decollata con il ruolo di Carolina nella famosissima fiction Rai Capri. Nel 2008 è stata consacrata sul palco dell’Ariston come assistente, al fianco di personaggi come Pippo Baudo, insieme ad Andrea Osvart e Piero Chiambretti.

Tra il 2009 e il 2010 partecipa alle miniserie Il bene e il male e Mia madre. Nel 2012 ha recitato nella fiction Walter Chiari – Fino all’ultima risata e ha inciso il suo primo singolo come cantante, Look Into Myself, con lo pseudonimo di BG.

Nel 2015 è stata concorrente del programma Tale e quale show e nel 2017 ha duettato con Fabrizio Moro dal titolo È più forte l’amore. Il duetto è stato pubblicato nell’album Pace dello stesso Moro.

Tra il 2019 e il 2020 ha presentato, insieme a Enrico Ruggeri, il varietà monografico Una storia da cantare nel sabato sera di Rai 1. Nel 2021 ha recitato nella miniserie Fino all’ultimo battito accanto a Marco Bocci e Violante Placido.