Mirko Gancitano chi è il marito di Guenda Goria? Età, genitori, famiglia, figli, lavoro

Conoscete Mirko Gancitano, l’amato marito di Guenda Goria! Scoprite i dettagli della sua vita professionale e personale.

Mirko Gancitano è una delle principali celebrità del mondo del gossip, grazie al suo matrimonio con Guenda Goria. La sua fama è salita alle stelle nel 2022, quando è entrato a far parte del programma La Pupa e il Secchione. Anche lui è coinvolto nel mondo dello spettacolo, ma lavora dietro le quinte. Immergiamoci nella sua vita e scopriamo di più su quest’uomo straordinario!

Mirko Gancitano è un individuo vivace con una gran voglia di vivere! È nel fiore degli anni, ha genitori affettuosi e una famiglia che lo sostiene. È appassionato del suo lavoro e cerca sempre di raggiungere il successo.

Mirko, nato l’11 settembre 1991, Vergine, ha 30 anni e ha raggiunto molti traguardi. Laureato all’Università IULM di Milano in Televisione e Nuovi Media, si è poi specializzato in regia e attualmente lavora come videomaker. È anche attore, avendo recitato nel film di Gabriele Muccino I migliori anni e nella soap Cento Vetrine. È qui che ha stretto un legame incredibile con l’amico e collega Alex Belli, che ha scelto Mirko come testimone di nozze per il suo matrimonio con Delia Duran. Mirko ha raggiunto molti traguardi nella sua vita e si capisce perché Alex lo stimi così tanto.

Nel 2022, Mirko ha partecipato con entusiasmo al programma La Pupa e il Secchione, incarnando il ruolo del secchione con entusiasmo. Mirko Gancitano è un marito incredibile per Guenda Goria: una coppia perfetta!

La storia d’amore tra Mirko e Guenda è iniziata nel momento in cui si sono incontrati a Shark El Sheik nell’aprile del 2021. Hanno capito subito che volevano stare insieme per sempre e hanno deciso di sposarsi. La partecipazione di Mirko a La Pupa e il Secchione, condotto da Barbara D’Urso, non ha fatto alcuna differenza nella loro appassionata relazione, nemmeno con la presenza di tante belle ragazze.

Prima di trovare l’anima gemella, la 31enne ha avuto un’appassionata storia d’amore con Telemaco Dell’Aquila, che ha fatto parlare di sé durante la partecipazione di Guenda al Grande Fratello Vip. Purtroppo lui era già sposato e aveva un figlio. Maria Teresa Ruta era fortemente contraria alla relazione della figlia con Telemaco, ma quando ha lasciato la casa, ha chiuso la relazione e ha iniziato un incredibile viaggio d’amore con Mirko.

Seguite Mirko su Instagram e sulle altre piattaforme di social media per rimanere aggiornati su tutti i contenuti emozionanti che ha da offrire! Non perdetevi nemmeno un aggiornamento: collegatevi subito con lui!

Mirko è assolutamente entusiasta dei social media, soprattutto di Instagram, dove può mostrare con orgoglio la sua bellissima vita con l’amata moglie Guenda Goria. I suoi post hanno ottenuto un’enorme quantità di amore e attenzione, con oltre 47 mila follower!

Guenda Goria, l’amata moglie di Mirko Gancitano.

Con un’immensa passione per l’arte e lo sport, Guenda Goria, attrice e pianista italiana di 31 anni, è una forza da non sottovalutare. Nata a Roma il 4 dicembre 1988 dalla famosa conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e dal giornalista sportivo Amedeo Goria, Guenda è cresciuta accanto al fratello Gianamedeo. Nonostante l’infanzia e l’adolescenza siano state segnate dalla separazione dei genitori, Guenda è riuscita a padroneggiare quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e portoghese). Il desiderio della madre di farle studiare il pianoforte si è poi trasformato in una carriera, e Guenda prova un grande piacere in quello che un tempo era un dovere.

Grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip e al sostegno della madre, è riuscita a ritrovare la sua pace interiore. Inoltre, è riuscita a fare pace con il padre. Da allora la celebrità è diventata un’ospite frequente dei talk show televisivi.