Chi è Iva Zanicchi? Età, altezza, marito, canzoni, patrimonio e figli

Iva Zanicchi è una figura amatissima nel mondo dello spettacolo da anni e anni! Non solo ha una voce accattivante, ma anche un’imperdibile schiettezza che tutti adorano. Scopriamo i dettagli dell’ultima concorrente di Ballando con le Stelle e scopriamo di più su età, altezza, marito, canzoni, patrimonio e figli. Inoltre, è in gara nello show di Milly Carlucci con il maestro Samuel Peron come partner: un’opportunità incredibile!

Iva Zanicchi è un’icona appassionata e stimolante, la cui età e altezza sono semplicemente una testimonianza della sua vita straordinaria. È sposata con un marito innamorato e ha regalato al mondo le sue bellissime canzoni. Il suo patrimonio è ricco e i suoi figli sono il suo più grande orgoglio.

Con un notevole metro e settanta, la focosa Iva Zanicchi è nata nel 1940, il 18 gennaio, sotto il segno zodiacale del Capricorno a Ligonchio, Reggio Emilia. Nonostante il passare del tempo, Iva è ancora piena di grinta e determinazione e, all’età di 82 anni, è coraggiosamente in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Voglio amarti. Sempre allegra e con una battuta tagliente, Iva non ha paura di sfidare i suoi colleghi molto più giovani. L’appassionata e candida Iva Zanicchi può fare tutto: la sua tenacia e il suo spirito sono davvero ammirevoli.

Iva Zanicchi: marito e figli

Iva Zanicchi ha avuto una vita sentimentale soddisfacente. La sua unione con Antonio Ansoldi è durata dal 1967 al 1985 e l’anno successivo alla rottura ha trovato l’amore della sua vita, Fausto Pinna. Da allora sono sempre stati insieme e il loro amore non ha fatto che rafforzarsi. Nel 1967 è nata la figlia Michela e nel 1998 ha avuto la gioia di diventare nonna con la nascita del primo nipote Luca e nel 2003 con Virginia. Attualmente Iva e Fausto risiedono a Lesmo, in provincia di Monza, e il loro amore appassionato è più forte che mai.

La musica e l’eredità di Iva Zanicchi sono davvero da celebrare! Le sue canzoni sono piene di emozioni e di passione e portano con sé una storia ricca che sarà ricordata negli anni a venire.

Il repertorio di Iva Zanicchi è senza dubbio quello di Zingara. Ma non dimentichiamo le altre hit da classifica come I tuoi anni più belli, La notte dell’addio, Non pensare a me, Per vivere, L’arca di Noè, Ciao cara come stai? e Chi (mi darà). Non c’è da stupirsi, con una lista incredibile di autori che comprende Cristiano Malgiogio, Franco Califano, Lucio Battisti e Mogol.

Ha calcato i palcoscenici delle sale più rinomate del mondo, tra cui il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e l’iconica Sydney Opera House. Dagli Stati Uniti all’Australia, dalla Turchia all’Argentina, la voce della Zanicchi è stata ascoltata in ogni angolo del mondo. La sua eredità è semplicemente incommensurabile.