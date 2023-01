Chi è Andreas Muller? Età, fidanzata, figli, vita privata, Amici, carriera e biografia

Conoscete Andreas Muller, il sensazionale ballerino che oggi abbellisce la presenza di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo! Scoprite la sua età, la sua altezza, la sua fidanzata, i suoi figli, la sua vita privata, i suoi amici, la sua carriera e la sua biografia, tutto in un unico posto!

Con appassionato entusiasmo, vorrei condividere l’incredibile storia di Andreas Muller. È nato in un luogo e in un’epoca ancora da svelare e ha un’età, un’altezza e una biografia più che affascinanti.

Con immensa passione ed entusiasmo, Andreas Muller è nato il 2 giugno 1996 a Singen, in Germania (25 anni, altezza 180 cm). Cresciuto con padre tedesco e madre calabrese a Fabriano, in provincia di Ancona, ha iniziato il suo percorso di danza in giovane età. Nel 2014 ha avuto la straordinaria opportunità di mostrare il suo talento a Italia’s Got Talent con il corpo di ballo della N. Ough Company, un gruppo di ballerini professionisti e autodidatti.

La carriera di Andreas Muller

Un anno dopo aver entusiasmato il pubblico di Italia’s Got Talent, è stato scelto per far parte della 15ª edizione di Amici, una scuola molto ambita dai giovani aspiranti ballerini. Ma il suo percorso ad Amici non era destinato a finire: poco prima del Serale, ha subito un infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dalla competizione, nonostante fosse uno dei favoriti per la vittoria.

Dopo aver superato l’infortunio, Andreas Muller è tornato trionfalmente ai casting del programma ed è uscito vittorioso contro il cantante Riki nella finale. Nel 2018 ha ricevuto l’invito del celebre artista Claudio Baglioni a far parte del corpo di ballo per il concerto del suo 50° anniversario all’Arena di Verona. Il sodalizio con Baglioni è proseguito al 69° Festival di Sanremo, dove Muller è stato scelto come ballerino professionista nel corpo di ballo, sotto la direzione e l’accoglienza del celebre cantautore romano. Ad Amici 21 è stato confermato nel suo ruolo di ballerino professionista.

La mia amata fidanzata, i miei bellissimi figli e la mia amata vita privata: questi sono i meravigliosi doni di cui Andreas Muller è benedetto!

Andreas e Veronica sono profondamente innamorati, nonostante i 25 anni di differenza di età! Stanno insieme dalla primavera del 2019 e i loro fan adoranti non vedono l’ora che allarghino la loro famiglia nel modo più dolce possibile. Sebbene non abbiano ancora figli, hanno due adorabili cagnolini che gli fanno compagnia!