Misteriosa morte presso la sede Sky a Milano: Cosa sappiamo finora

Il Sopravvenuto Incidente

All’interno della nota sede Sky di Rogoredo a Milano, si è verificata una tragedia inaspettata. Un **34enne palermitano**, con residenza in provincia di Varese e con precedenti legali, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica 20 agosto, immediatamente fuori dalla sede Sky di via Russolo.

Cronologia degli Eventi

* L’uomo, chiaramente alterato, ha cercato di accedere alla sede.

* È stato fermato da due **vigilantes** che avevano già contattato le forze dell’ordine.

* Purtroppo, il 34enne è deceduto prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118, non è stato possibile fare nulla per l’uomo.

Il Racconto dei Vigilantes e Le Indagini

Gli agenti di sicurezza hanno tentato invano di rianimare l’uomo, le cui informazioni personali non sono state ancora rese pubbliche. Hanno immediatamente chiamato sia i **Carabinieri** che il **118**. Tuttavia, seguendo le procedure standard, i vigilantes sono ora sotto indagine per omicidio colposo.

Il team di investigatori della squadra mobile, guidato da Marco Calì, sta conducendo le indagini. Una volta che l’uomo è stato trasferito all’Ospedale San Raffaele di Milano, i medici hanno solamente potuto confermare il decesso.

Le indagini in corso, coordinate dal pm Alessandro Gobbis, stanno esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza che hanno catturato l’intero incidente, dal tentativo di intrusione del 34enne fino al suo malore.

Note Aggiuntive sulla Vittima

Da un report su SkyTg24, emerge che il corpo del defunto non mostrava **evidenti segni di violenza**. Informazioni iniziali suggeriscono che durante la contesa non sono state utilizzate armi o manganelli. Inoltre, non sono state riscontrate tracce ematiche sul corpo dell’uomo.