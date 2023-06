Mistero sulla morte di Marco Murzilli a Siena: L'autopsia svelerà la causa - Controcopertina

La scomparsa improvvisa di un giovane cameriere

Il caso della morte di Marco Murzilli, un giovane cameriere di 32 anni originario di Avezzano, trovato senza vita nella sua casa a Siena, rimane avvolto nel mistero. Il magistrato inquirente, Nicola Marini della Procura di Siena, ha disposto l’autopsia per cercare di scoprire le cause del decesso. Il padre di Marco ha incaricato l’avvocato Berardino Terra del foro di Avezzano per seguire l’evolversi della situazione. Gli affetti del giovane sono sconvolti dalla tragedia e lottano per comprendere cosa possa essere accaduto. Marco aveva deciso di trasferirsi a Siena per raggiungere la sua fidanzata che studiava all’università. Nella sua città natale, Avezzano, era molto apprezzato per la sua professionalità come cameriere in vari ristoranti.

L’autopsia come chiave per risolvere il mistero

L’autopsia, fissata per lunedì pomeriggio, sarà fondamentale per risolvere l’enigma che avvolge la morte di Marco. Sebbene sembri che il decesso sia stato causato da un malore, al momento è un’ipotesi ancora vaga e priva di conferme. Il proprietario del ristorante in cui Marco lavorava è stato colui che ha scoperto la tragedia e ha subito allertato i sanitari del 118. Secondo quanto riferito, Marco non aveva risposto alle chiamate del suo collega di lavoro, che ha iniziato a preoccuparsi poiché la puntualità era una delle sue caratteristiche principali. Dopo aver cercato di contattarlo per un’ora senza successo, il titolare del ristorante si è recato a casa di Marco e ha notato che il cane abbaiava, segno che lui era all’interno dell’abitazione. I soccorsi sono stati chiamati e i vigili del fuoco hanno trovato Marco privo di vita nel suo letto.

L’indagine della Procura e la possibilità di un’aggressione esclusa

La Procura di Siena ha avviato un’indagine sulla morte di Marco, ponendo l’appartamento sotto sequestro per escludere la possibilità di un’aggressione come causa del decesso. I vicini di casa ricordano di aver visto Marco e la sua fidanzata passeggiare spesso insieme con il loro cagnolino nei dintorni del santuario di Santa Caterina. La scomparsa della madre di Marco, Sonia Cofini, all’età di 49 anni a causa del coronavirus nel maggio 2021, ha segnato profondamente il giovane. Numerosi messaggi di dolore sono stati pubblicati sui social dai suoi amici e parenti. Marco lascia il padre Stefano e la sorella Marta, che sono devastati dalla sua prematura morte.

In attesa delle risposte dell’autopsia

L’attesa per i risultati dell’autopsia è piena di tensione e speranza, poiché tutti sperano che essa possa fornire le risposte tanto attese sulla morte improvvisa di Marco Murzilli. La comunità di Avezzano, insieme ai familiari e agli amici di Marco, si stringe attorno a loro in questo momento di dolore e cerca di trovare conforto e risposte in un evento così tragico.