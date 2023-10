Momento d’oro per lei, ma chi è Luisella Costamagna? Figli e marito

Dario Buzzolan, 56 anni, è il compagno di Luisella Costamagna, celebre giornalista e concorrente nell’edizione 2022 di “Ballando con le stelle”. Nonostante spesso venga erroneamente identificato come il marito di Costamagna, i due non sono mai stati sposati.

Carriera da Scrittore e Premi

Buzzolan è nato il 12 ottobre 1966 a Torino ed è laureato in filosofia teoretica. La sua carriera da scrittore è iniziata con un saggio su George A. Romero e il suo famoso film horror “La notte dei morti viventi”. Nel 1998, il suo romanzo “Dall’altra parte degli occhi,” pubblicato da Mursia, ha vinto il prestigioso Premio Calvino. Successivamente, Buzzolan ha scritto diversi altri romanzi di successo, tra cui “Non dimenticarti di respirare,” “Se trovo il coraggio,” “Malapianta,” e “I nostri occhi sporchi di terra,” che è stato finalista al premio Strega nel 2009.

Un Appassionato di Cinema e Teatro

Oltre alla sua carriera da scrittore, Dario Buzzolan è un grande appassionato di cinema. Ha scritto saggi e collaborato con periodici e quotidiani come critico cinematografico. Nel 2007, ha condotto il programma televisivo “Anni luce” su La7. Buzzolan è anche figlio di Ugo Buzzolan, un noto giornalista italiano considerato l’inventore della critica televisiva nel paese.

La Relazione con Luisella Costamagna

Dario Buzzolan e Luisella Costamagna si sono conosciuti al liceo e la loro relazione ha resistito al passare del tempo. Entrambi hanno affrontato momenti difficili quando i loro padri sono deceduti a due mesi di distanza l’uno dall’altro, il che ha reso la loro unione ancora più solida. Nonostante non siano mai stati sposati, hanno un figlio di nome Davide e sono insieme da ben 33 anni.

Chi è Luisella Costamagna

Luisella Costamagna, volto noto dell’edizione 2022 di “Ballando con le stelle”, è una giornalista di successo con una carriera lunga e fruttuosa alle spalle. Nata il 16 dicembre 1968 a Torino, ha studiato danza classica da giovane ma ha poi scelto il giornalismo come sua professione. È laureata in filosofia e ha iniziato a lavorare in una tv locale nel 1995. Ha collaborato con Michele Santoro in diversi programmi televisivi di successo, lavorando anche per Sky Italia e diventando un volto noto di “Agorà” su Rai 3. Inoltre, è editorialista per il “Fatto Quotidiano” e partecipa all’edizione 2022 di “Ballando con le stelle”.