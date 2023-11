Morgan è ufficialmente fuori dal talent show di Sky, a tre puntate dalla fine

L’annuncio ufficiale del licenziamento di Morgan da X Factor è arrivato. Scopri i motivi dietro questa decisione e l’impatto che ha avuto sulla trasmissione.

L’Annuncio Ufficiale

È arrivata oggi l’ufficialità riguardo al licenziamento di Morgan da X Factor, uno dei talent show più seguiti in Italia. L’annuncio è stato confermato da un comunicato congiunto di Sky Italia e Fremantle Italia, le società produttrici dello spettacolo. La decisione di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan è stata presa d’accordo tra le parti, ponendo così fine a una vicenda che ha tenuto banco per diverse settimane.

Le Cause del Licenziamento

Il comunicato ufficiale sottolinea che il licenziamento è stato motivato da “comportamenti incompatibili e inappropriati” tenuti da Morgan, non solo nei confronti dei suoi colleghi, ma anche nei confronti della produzione e dei concorrenti. Le numerose dichiarazioni rilasciate dal musicista negli ultimi giorni hanno contribuito a questa decisione. La priorità è sempre stata quella di mantenere il focus sul talento dei concorrenti e sulle esibizioni, ma i continui scontri e comportamenti irrispettosi hanno reso impossibile proseguire la collaborazione.





Un Addio Burrascoso

La decisione di licenziare Morgan è stata accelerata dalla puntata di X Factor andata in onda il 16 novembre, durante la quale Morgan ha avuto aspre controversie con i suoi colleghi giudici e la presentatrice Francesca Michelin. Ha accusato la produzione di favoritismi e ha reagito in modo negativo all’eliminazione dei Sickteens, un gruppo della sua squadra. Questi eventi hanno portato alla decisione finale di separarsi da Morgan.

La Reazione di Morgan

In risposta al licenziamento, Morgan ha commentato brevemente a LaPresse, affermando che non c’è alcuna giustificazione per la sua esclusione e che sembra che coloro che hanno preso questa decisione non comprendano l’importanza della cultura.