Nell’ultima puntata di X Factor, il nome che ha dominato la scena, ma purtroppo in maniera negativa, è stato quello di Morgan. Il celebre musicista ha innescato una serie di conflitti con gli altri giudici, tra cui Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez, e ha persino umiliato la presentatrice Francesca Michielin. Morgan ha anche rivolto accuse alla produzione del programma, affermando che favoriva alcuni concorrenti. La situazione ha raggiunto il culmine dopo l’eliminazione dei Sickteens, una band facente parte della sua squadra.

Le Prime Scintille

La tensione è salita dopo l’esibizione di Annalisa, che ha ottenuto l’approvazione di tutti i giudici tranne Morgan, che l’ha definita “banale”. Da qui è scoppiato un acceso litigio con Dargen D’Amico. Dargen ha dichiarato: “Posso accettare qualsiasi tipo di esibizione, anche quella di Annalisa. Io rispetto i musicisti. Tu dovresti insegnare il rispetto ai tuoi ragazzi.” Questo confronto ha sottolineato le divergenze di opinioni tra i giudici.





Lo Scontro con Fedez

La tensione tra Morgan e Fedez è esplosa durante la valutazione dell’esibizione di un’allieva di Fedez, Maria Tomba. Entrambi i giudici hanno ammesso di non aver visto la performance poiché erano troppo impegnati a litigare. Questo ha scatenato l’ira di Fedez.

La situazione è peggiorata quando Morgan ha ironicamente chiesto a Fedez se volesse fare da psicologo e Fedez ha risposto di no, affermando che Morgan sembrava troppo depresso. Questo scambio ha causato un gelo nell’aria, seguito da fischi dal pubblico presente in studio.

Il Confronto con Francesca Michielin

Morgan non ha risparmiato nemmeno Francesca Michielin, schernendola per una gaffe commessa la settimana precedente riguardo a Ivan Graziani. Morgan ha ironicamente affermato che Ivan Graziani stava aspettando Francesca nel backstage insieme ad Annalisa.

Lo Scontro con Ambra Angiolini

Un video girato da uno spettatore presente in studio ha mostrato uno scontro tra Morgan e Ambra Angiolini. In questa occasione, Morgan si è alzato dalla sedia e se ne è andato, rivolgendo parole poco gentili alla Angiolini.

Il Sfogo sui Social

Nel corso della notte, Morgan ha continuato a sfogarsi sui social media, commentando un post della pagina ufficiale di X Factor su Twitter. Ha affermato che si sentiva umiliato da diverse situazioni, tra cui la performance degli Astromare e dei Sickteens. Ha anche menzionato l’umiliazione dell’ospitata di Annalisa e il fatto di non poter scegliere i brani per la sua squadra.

Le Scuse di Morgan

In tarda serata, Morgan ha pubblicato un video di scuse, rivolte in particolare a Fedez. Ha chiarito che l’uso della parola “depresso” era stato ironico e non voleva offendere nessuno, ma voleva solo sottolineare l’importanza della depressione in base alla sua esperienza personale e familiare. Ha sottolineato che la depressione è un problema delicato e che è importante parlarne apertamente.

In conclusione, l’ultima puntata di X Factor è stata segnata da tensioni e conflitti, ma ha anche portato a una riflessione sulla sensibilità e sulla comunicazione sui temi legati alla salute mentale. La speranza è che questo episodio possa portare a una maggiore consapevolezza e sensibilità verso tali questioni.