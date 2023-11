Morte violenta a colpi di vaso: figlio fermato per l’omicidio del padre e il ferimento grave della madre

Una terribile tragedia ha scosso la tranquilla città di Priverno, in provincia di Latina, nella mattina di mercoledì 29 settembre. Un uomo di 59 anni, Germano Riccioni, è stato vittima di un violento attacco con un vaso da fiori, mentre la sua compagna, Adele Coluzzi, è rimasta gravemente ferita. L’aggressione ha sconvolto la comunità locale e ha portato all’arresto del figlio della donna.

L’Aggressione Mortale

Germano Riccioni è stato ucciso all’interno della sua abitazione, colpito ripetutamente alla testa con un vaso da fiori, causando gravi lesioni craniche che si sono rivelate fatali. Adele Coluzzi, la compagna dell’uomo, è stata oggetto della stessa aggressione, ma è riuscita a fuggire in strada. Sono stati i vicini a chiamare immediatamente le autorità, allertati dalle urla che provenivano dalla casa delle vittime.

Il Sospetto Figlio

Le indagini iniziali hanno indicato che alla base di questa tragedia ci potrebbero essere dei dissapori tra Germano Riccioni e il figlio di Adele Coluzzi, Luigi D’Atino, un uomo di 33 anni. L’aggressione ha avuto luogo sia all’interno dell’abitazione che in strada, mentre Adele cercava disperatamente di sfuggire alle violenze. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza, Germano Riccioni è stato dichiarato morto sul posto, mentre Adele Coluzzi è stata elitrasportata in condizioni critiche all’ospedale San Camillo di Roma.





L’Arresto del Figlio

Luigi D’Atino è stato rapidamente identificato come principale sospettato dell’omicidio e del tentato omicidio. L’uomo è stato arrestato e si trova attualmente sotto inchiesta per questi gravissimi reati. L’intera comunità è sotto shock per questo tragico evento, e le indagini sono ancora in corso per gettare luce su tutti i dettagli dell’aggressione e le sue motivazioni.