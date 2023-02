Mr Rain, chi è la fidanzata Juliana: età, lavoro e vero nome

Mr. Rain, famoso rapper, ha partecipato a Sanremo quest’anno e ha incantato tutti con la sua canzone “Supereroi”, con la quale si è piazzato al terzo posto, dopo Lazza e Marco Mengoni (il vincitore). Ma la domanda che molti si pongono è una: è fidanzato? È stato al centro del gossip che lo voleva fidanzato con Elisabetta Gregoraci. Mr. Rain ha smentito tutto, ma ora le fan sono impazzite: è fidanzato? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua fidanzata e sulla sua vita privata.

Ci sono state molte speculazioni su Mr Rain e la sua presunta finta fidanzata.

Mr. Rain è stato recentemente coinvolto in una frenesia mediatica per la sua relazione con la showgirl Elisabetta Gregoraci. Questo perché la Gregoraci era una concorrente del reality show GF VIP e aveva ricevuto un aereo con una frase della canzone 9.3 di Mr. Rain. Mr. Rain ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale, affermando: “Mi sono trovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa al ‘Battiti Live’, è una mia fan e conosce a memoria tutte le mie canzoni. Mi piace molto ma non c’è stato nulla. Io sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura”.

Chi è la fidanzata di Mr. Rain

Negando la sua relazione con la showgirl, Mr. Rain ha tradito se stesso e ha rivelato di essere in realtà fidanzato. Tuttavia, non si sa con chi. Questa dichiarazione non ha fatto altro che riaccendere l’interesse del pubblico per la sua vita privata, di cui è sempre stato molto protettivo. Infatti, solo di recente abbiamo scoperto chi è la sua compagna: La fidanzata di Mr. Rain si chiama Juliana Ghidini. Se volete saperne di più su di lei, continuate a leggere!

Età, occupazione, foto e account Instagram della sua compagna.

Juliana Ghidini è la dolce metà di Mr. Rain, il mistero è stato finalmente svelato, ma chi è? Sappiamo che i due stanno insieme almeno dal 2017, anno in cui sono apparse le prime foto sul profilo di lei. È una persona molto riservata e non condivide molto della sua vita sui social media. Sicuramente non fa parte del mondo dello spettacolo, ma non sappiamo cosa faccia per vivere. Si presume che abbia la stessa età del rapper. Ha un profilo Instagram con 4.000 follower e ama molto i cani. La scorsa estate la coppia è andata in vacanza in Grecia e sembra essere molto innamorata.