Myrta Merlino alle prese con Pomeriggio 5: “È solo l’inizio”

Myrta Merlino: da La7 a Pomeriggio 5

È tempo di cambiamenti per Myrta Merlino, celebre volto di La7, ora alle prese con la conduzione di “Pomeriggio 5”. Questa trasmissione pomeridiana, per la prima volta in 15 anni, non vedrà più Barbara D’Urso alla guida, ma sarà Merlino a condurla a partire da settembre. La presentatrice si dice entusiasta di intraprendere questa nuova avventura professionale e umana, e ha voluto condividere le prime foto dal set sul suo profilo Instagram.

Il post di Myrta Merlino su Instagram

“Idee, temi, fatti: da questi appunti, dal lavoro di queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro Pomeriggio 5. Ed è solo l’inizio”. Queste le parole scelte da Myrta Merlino per accompagnare le foto sul suo profilo Instagram. Già impegnata nella preparazione della trasmissione, Merlino avrà l’opportunità di organizzarla secondo le proprie idee e con il supporto del suo team.

Il motivo del passaggio di Myrta Merlino a Mediaset

Dopo 12 anni di carriera presso La7, Myrta Merlino ha deciso di intraprendere una nuova strada con Mediaset. In una recente intervista, ha sottolineato come la vita le abbia offerto una proposta alla quale non poteva dire di no. “Mi sono sentita molto corteggiata e rassicurata sull’impostazione informativa che sarà la protagonista di una nuova fase storica per Mediaset. Essere parte di questo grande cambiamento mi è sembrata un’avventura estremamente affascinante e ringrazio Piersilvio Berlusconi della fiducia che mi sta dimostrando”.