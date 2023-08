Perla di Temptation Island: una vita rinnovata dopo il distacco da Mirko

Temptation Island: Perla si apre sui social dopo l’addio a Mirko

Dopo l’ultima puntata di Temptation Island il 31 luglio, in cui è stato rivelato il destino delle coppie un mese dopo la conclusione del reality di Filippo Bisciglia, è toccato a Perla condividere la sua esperienza. Dopo aver lasciato Mirko, ha deciso di rompere il silenzio sui social network, rivelando anche al conduttore del programma il percorso che ha deciso di seguire dopo la fine del reality.

Nel frattempo, il suo ex fidanzato, Mirko, ha scelto la tentatrice Greta, con cui ha già condiviso un tatuaggio, simbolo del loro amore nascente. Tornando a Perla, la protagonista di Temptation Island ha condiviso con i suoi oltre 62mila follower su Instagram la sua decisione e i suoi sentimenti post-addio a Mirko, toccando il cuore di molti.

La vita dopo Mirko: il viaggio di Perla su Instagram

Il post pubblicato da Perla, la giovane protagonista di Temptation Island, ha fatto rapidamente il giro del web. Perla Vatiero si è soffermata sulla sua storia con Mirko Brunetti, iniziando così il suo messaggio su Instagram: “Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente… 21 giorni di sensazioni contrastanti: dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni… Mi sembra ancora un sogno, molte cose sono surreali, sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell’amore e nel costruirsi una famiglia con una persona che aveva accanto”.

Poi Perla ha aggiunto nelle sue stories: “Ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare… Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che ignoravo. Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto, perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera”.

Un nuovo inizio per Perla di Temptation Island

Nonostante le difficoltà, Perla ha trovato la forza di voltare pagina. Nelle immagini trasmesse da Temptation Island un mese dopo, si è mostrata in una luce diversa, baciando il tentatore Igor davanti a Bisciglia. I due stanno iniziando a frequentarsi, con la speranza che da questa nuova conoscenza possa nascere qualcosa di importante.