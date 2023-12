Carla Bellucci, influencer e modella britannica nota per la sua controversa personalità, ha preso una decisione insolita per il suo pranzo di Natale. La donna ha invitato i suoi parenti a condividere il pasto festivo ma ha stabilito che ogni ospite dovrà pagare 170 euro per partecipare all’evento.

Una Cena di Natale a Pagamento

Bellucci ha giustificato questa decisione sostenendo che ospitare un grande pranzo natalizio richiede un notevole impegno sia in termini di tempo che di risorse finanziarie. Ha dichiarato che per garantire un pasto di alta qualità è necessario chiedere una contribuzione economica agli ospiti. Il menù proposto per la cena comprende carne di tacchino e un solo bicchiere di champagne. Coloro che desiderano un secondo bicchiere dovranno portarlo da casa.

Un Aut Aut per i Parenti

La modella britannica ha fissato un limite di tempo per il pranzo, dalle 14:00 alle 22:00, e ha avvertito che chi supererà quest’orario verrà gentilmente “cacciato fuori” e invitato a tornare a casa. Questo aspetto del suo invito ha suscitato reazioni miste tra i parenti.





Alcuni dei suoi familiari hanno già rifiutato l’invito, forse scoraggiati dalla richiesta di partecipazione finanziaria. La decisione di Bellucci di far pagare i parenti per il pranzo di Natale ha attirato l’attenzione dei media britannici, facendo guadagnare alla modella il titolo di “la influencer più odiata d’Inghilterra”.

In ogni caso, sembra che quest’anno Carla Bellucci festeggerà il Natale con un bicchiere di champagne e una cena prepagata, senza la compagnia dei parenti che hanno scelto di declinare il suo particolare invito.