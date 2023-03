“Nell’armadio si cela un segreto.” GF Vip 7, l’azione di Oriana rivela tutto: “Per Daniele”

Nel GF Vip 7, Oriana Marzoli si è distinta con un gesto inatteso nei confronti di Daniele Dal Moro. Una situazione sorprendente, a pochi giorni dalla finale del 3 aprile, quando Alfonso Signorini proclamerà il vincitore. Tuttavia, l’influencer ha di nuovo confessato di sentire la mancanza dell’ex partecipante, che è stato squalificato a causa del suo comportamento nei confronti della giovane.

Prima di rivelarvi la sorprendente dichiarazione di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro al GF Vip 7, dobbiamo informarvi su una novità riguardante Nikita Pelizon. La concorrente è stata accusata di aver mentito sui suoi genitori, dato che aveva ricevuto una lettera anche diversi anni fa durante la sua partecipazione a Pechino Express. I sostenitori di Oriana Marzoli hanno trovato queste immagini e hanno commentato: “Su TikTok facciamo grandi numeri, ma sono tutti pro. Andate a pubblicare questo video per favore e iniziate a fare propaganda per Ori”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli rivela qualcosa su Daniele Dal Moro

È stato scoperto proprio tutto in queste ore al GF Vip 7 su Oriana Marzoli. Per cercare di rendere meno amari gli ultimi giorni nella casa e per tentare di stare vicina a Daniele Dal Moro nonostante la distanza fisica, lei ha fatto qualcosa vicino a un armadio, in particolare dietro la sua anta. Le telecamere hanno ripreso tutto e ora il pubblico non fa altro che parlarne. Scopriamo insieme cosa ha fatto la ragazza, come riportato dal sito Leggo.

Secondo quanto riportato, Oriana Marzoli ha sistemato delle foto di Daniele sull’armadio per vederlo in ogni momento della giornata e ha esclamato: “Ogni tanto mi guardo le foto per non dimenticarmi la sua faccia, visto che non mi fanno vedere mai niente, neanche un saluto”. Quindi, ancora un accenno polemico da parte della venezuelana, che fatica ad accettare il fatto che non abbia saputo più nulla sull’ex concorrente. Tuttavia, c’è un motivo valido dietro questa situazione.

Infatti, è stato lo stesso Dal Moro a dichiarare di non voler inviare video o messaggi per evitare strumentalizzazioni di ogni tipo. Pertanto, un eventuale incontro tra lui e Oriana potrebbe avvenire solo dopo la trasmissione.