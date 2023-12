Una notizia commovente arriva da Bari, dove una neonata di pochi giorni è stata ritrovata questa mattina nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista. La piccola è stata prontamente trasferita al Policlinico del capoluogo pugliese e ricoverata nel reparto di Neonatologia. Le buone notizie emergono dalle prime valutazioni mediche, che non segnalano problemi di salute significativi. La bambina è stata trovata avvolta in una coperta, senza alcun biglietto o nota da parte della madre o di chiunque l’abbia portata lì.

L’Allarme e l’Intervento del Parroco

L’efficiente sistema di sicurezza della culla termica ha immediatamente attivato l’allarme, richiamando l’attenzione del parroco, don Antonio Ruccia. Quest’ultimo ha prontamente allertato i soccorsi, garantendo alla neonata la pronta assistenza di cui aveva bisogno. La reattività del parroco e del sistema di allarme ha senz’altro contribuito a salvare la vita della piccola.

Coinvolgimento delle Forze dell’Ordine

Le forze dell’ordine sono state informate del caso e hanno iniziato le indagini per identificare la madre o chiunque abbia abbandonato la neonata. Si tratta di un passo cruciale per comprendere le circostanze che hanno portato a questa situazione e garantire il benessere della neonata.





Culle Termiche: Un Rifugio Sicuro

Le culle termiche, conosciute anche come “culle per la vita,” sono dispositivi che si trovano spesso vicino a ospedali, conventi e parrocchie. Svolgono un ruolo vitale nel fornire un luogo sicuro dove neonati possono essere lasciati in modo anonimo, evitando danni fisici e assicurando loro un ambiente caldo e protetto. Solitamente, queste culle sono dotate di un sistema di allarme che segnala immediatamente la presenza del neonato, garantendo un intervento rapido e salvavita.

Questo cuore toccante di generosità e compassione rappresenta un esempio di come la comunità possa unirsi per proteggere i più vulnerabili tra di noi, garantendo un futuro migliore per questa piccola miracolata.