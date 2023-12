L’imprenditore Davide Za, proprietario del mobilificio omonimo situato a Maglie, in provincia di Lecce, ha recentemente compiuto un gesto straordinario che ha suscitato ammirazione e attenzione. Ha deciso di chiudere temporaneamente il suo negozio per poter assistere alla recita scolastica di suo figlio.

L’Intervista con Davide Za

In un’intervista rilasciata a Fanpage, Davide Za ha espresso la sua sorpresa per l’enorme attenzione mediatica ricevuta a seguito di questa scelta. Ha dichiarato: “Dovrebbe essere una cosa normalissima, per questo ancora fatico a spiegarmi questa reazione. Forse perché nella vita quotidiana si dà molto più peso ad altri impegni, specialmente quelli lavorativi, piuttosto che fare qualcosa di così normale come andare a vedere la recita di un figlio.”

Un Gesto Spontaneo e Significativo

La decisione di Davide di chiudere il negozio per assistere alla recita di suo figlio è stata un gesto spontaneo e significativo. Ha affisso rapidamente un biglietto sulla vetrina del suo negozio per comunicare la sua temporanea assenza. Nonostante la fretta, ha ritenuto che fosse giusto priorizzare suo figlio rispetto al lavoro.





La Reazione del Figlio

La reazione del figlio di Davide, un bambino di 9 anni, è stata entusiastica e commovente. Vedere entrambi i genitori presenti alla sua recita è stato motivo di grande felicità per lui.

Un Approccio Umano anche con i Dipendenti

Davide Za ha anche condiviso il suo approccio umano anche nei confronti dei suoi dipendenti. Lascia loro la libertà di organizzarsi quando hanno impegni personali simili, dimostrando empatia e comprensione per le loro esigenze familiari.

Una Scelta che Trova Riscontro nei Padri di Famiglia

La scelta di Davide ha suscitato un forte impatto poiché molti padri si trovano nella stessa situazione, costantemente impegnati nel lavoro e spesso assenti durante importanti momenti nella vita dei loro figli. L’approccio di Davide ha dimostrato che è possibile conciliare la vita professionale con quella familiare e che la presenza dei genitori in occasioni speciali è di fondamentale importanza per i bambini.

La storia di Davide Za è un esempio di come la semplice decisione di essere presente per i propri figli possa avere un impatto positivo e duraturo sulla loro vita. Un gesto che dovrebbe essere celebrato e incoraggiato.