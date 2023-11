“Non ci posso credere”: Grande Fratello, la furia di Giampiero Mughini in diretta

Un’episodio esplosivo nel Grande Fratello

Nella puntata numero 17 del Grande Fratello, l’atmosfera si è riscaldata considerevolmente. L’eliminazione sorprendente di Giselda Torresan, una concorrente inizialmente considerata tra i favoriti, ha innescato una serie di avvenimenti significativi, inclusi:

L’ingresso di Greta Rossetti, che ha discusso con Angelica Baraldi della sua relazione con Mirko Brunetti.

La sorpresa per Beatrice Luzzi, prima con un messaggio dei figli e poi con l’incontro emozionante con l’ex marito, che ha toccato profondamente il pubblico.

La controversia di Giampiero Mughini

La diretta del 6 novembre ha riportato l’attenzione sulle tensioni tra Giampiero Mughini e Angelica, nate dalla sua battuta offensiva durante la serata di Halloween. Mughini ha esposto la sua opinione:

“Io adoro Angelica ma se uno non facesse una battutaccia, di tanto in tanto. Non ci posso credere.”





Ha tentato di giustificare il suo comportamento, sottolineando la neutralità delle sue parole. Tuttavia, ha espresso grande dispiacere per l’interpretazione offensiva data alle sue dichiarazioni:

“Sono stato accusato di non usare la lingua italiana in una precisa circostanza. Non mi sono mai sentito così offeso nella mia vita come stasera.”

Le reazioni all’interno della casa

Angelica, pur sentendosi ferita, ha ribadito l’importanza del gesto di Mughini come un atto di scuse. Tuttavia, la concorrente Beatrice Luzzi ha accusato Angelica di vittimismo, sottolineando la sorpresa e lo shock dell’intera situazione.