“Non ti azzardare”. Oggi è un altro giorno, fuoco in studio con l’ospite: cala il gelo - Controcopertina

Momento di tensione a Oggi è un altro giorno: la lite in studio tra Valerio Scanu e Pier Francesco Pingitore ha creato un gelo nell’aria. L’ospite, un’icona della televisione con una lunga carriera alle spalle, ha suscitato un acceso dibattito con la conduttrice Serena Bortone e con il cantante Valerio Scanu.

Pingitore, giornalista di lunga data e autore di successo, ha esposto i suoi progetti passati e futuri, tra cui uno molto importante per lui: riportare lo storico Bagaglino in televisione. Serena Bortone ha espresso i suoi auguri per il progetto, ma la risposta di Pingitore è stata inaspettata e brusca: “Crepi il lupo”.

La conduttrice ha subito fatto notare l’errore nella formula di augurio, chiedendo se non si dovesse dire “viva” invece di “crepi”. Pingitore ha ribattuto con fermezza: “Crepi, io odio quelli che dicono viva”. A quel punto, Valerio Scanu ha preso la parola, sostenendo che si dovrebbe dire “viva”. Questa intromissione non è stata gradita da Pingitore, che ha risposto con una frecciata: “Ma che viva, se è viva te se magna”.

La discussione è proseguita con Scanu che ha spiegato il motivo per cui si dovrebbe rispondere “viva” invece di “crepi”. Tuttavia, Pingitore ha reagito con scetticismo, affermando che queste cose vengono inventate e che è incredibile come dopo 3 mila anni si sia scoperto che il lupo ora prende il cucciolo in bocca. Serena Bortone, visibilmente imbarazzata, è rimasta in silenzio durante l’intero scambio di opinioni.

Questa lite inaspettata ha reso l’atmosfera tesa nello studio di Oggi è un altro giorno, dimostrando che anche tra professionisti del mondo dello spettacolo possono sorgere divergenze e contrasti. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le dinamiche tra gli ospiti e la conduttrice nelle prossime puntate del programma.