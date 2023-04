Nora Venturini moglie di Giulio Scarpati? Età, lavoro e figli

Giulio Scarpati e il duraturo amore con la moglie Nora Venturini, collega e madre dei suoi due figli Edoardo e Lucia: “Non parlo spesso di noi, ma…”

Nora Venturini e Giulio Scarpati: un amore solido e duraturo, nato dalla passione condivisa per il teatro…

Nora Venturini è la consorte dell’acclamato attore Giulio Scarpati, noto per aver interpretato il ruolo di Lele Martini nella serie televisiva Rai, Un Medico in Famiglia. L’attore è estremamente riservato e raramente si esprime sulla sua vita privata e sentimentale. Tuttavia, sappiamo che è sposato con la collega Nora Venturini, regista teatrale con la quale ha collaborato più volte nel corso degli anni. La Venturini, sceneggiatrice di successo, ha scritto diverse fiction per Rai e Mediaset. Insieme al marito Giulio, ha avuto due figli: Edoardo, nato nel 1988, e Lucia, nata nel 1994.

La Venturini e Scarpati risiedono a Roma, ma si mostrano raramente in pubblico. La coppia, infatti, preferisce vivere il proprio amore lontano dai riflettori del gossip. Ciò che li mantiene uniti dopo tanti anni è l’amore per la famiglia e per il lavoro, che li lega profondamente. “Parlo poco della mia vita privata”, ha dichiarato in passato Giulio Scarpati a Francesca Fialdini, facendo intendere la sua preferenza per altri argomenti.

Giulio Scarpati e il desiderio di proteggere la vita privata dal gossip: “Il ruolo di Lele Martini è stato per me eccessivamente invadente”

“Sinceramente non so che genitore sono: il mestiere di genitore è molto difficile”, ha affermato l’attore riguardo al rapporto con i figli. “Bisogna evitare di trasferire ai figli le nostre ansie, altrimenti si rischia di generare in loro sfiducia nel futuro… In questo momento storico, viviamo questa problematica in modo particolarmente intenso, e risulta difficile separare i ruoli ed educare correttamente”. Quando la notorietà ha coinvolto Giulio Scarpati, la sua vita privata ne ha risentito. Infatti, l’attore ha raccontato di un episodio in cui un fan gli aveva chiesto la mano dell’attrice Margot Sikabonyi, come se fosse realmente suo padre. Quando ricevette quel messaggio, la sua vera figlia aveva solo due anni!