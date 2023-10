Nuova Opportunità: Bonus Trasporti 2023, Come Richiederlo

Al Via il Click Day: Bonus Trasporti 2023

Domenica 1 ottobre segna l’inizio di una nuova opportunità per richiedere il Bonus Trasporti 2023. Dopo l’appuntamento del primo settembre, il programma offre un’ulteriore possibilità di accedere a questo incentivo, che rimarrà valido fino alla fine dell’anno. Scopri chi può ancora fare richiesta e come ottenere il bonus.

Chi Può Richiedere il Bonus Trasporti a Ottobre

Il “Click Day” o giorno del clic di oggi consente a chiunque abbia un reddito complessivo inferiore a 20.000 euro nel 2023 di richiedere il Bonus Trasporti 2023. Questo incentivo del valore di 60 euro è disponibile per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini, ed è destinato all’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico.

Il bonus è personalizzato e può essere utilizzato per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile per il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o ferroviario nazionale. Importante notare che questo incentivo non è considerato come reddito imponibile e non influisce sul calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Come Richiedere il Bonus Trasporti

Il processo per richiedere il bonus trasporti a ottobre rimane invariato. Devi avere le credenziali Spid o la Carta di Identità Elettronica (CIE) e accedere al sito bonustrasporti.lavoro.gov.it, il Portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per fare richiesta, dovrai registrarti sul sito e fornire informazioni come:

Nome, cognome e codice fiscale del beneficiario.

Nel caso di richiesta per un minore, il genitore richiedente dovrà attestare di essere fiscalmente a carico del beneficiario.

Reddito complessivo del beneficiario per il 2021, che non deve superare i 35.000 euro.

Importo del bonus richiesto in base alla spesa prevista.

Indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico.

Se la tua domanda viene accettata, il bonus verrà emesso dal Portale e conterrà un codice identificativo unico, il codice fiscale del beneficiario, l’importo e la data di emissione e di scadenza. Per utilizzarlo, dovrai presentare il bonus al gestore del servizio di trasporto pubblico scelto, che lo accetterà come pagamento totale o parziale dell’abbonamento.

Come Aumentare il Bonus Trasporti fino a 100 Euro

Il Bonus Trasporti 2023 del valore di 60 euro può essere incrementato in alcune situazioni specifiche, arrivando fino a 100 euro. Questa opportunità dipende dal calcolo della detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute per il trasporto pubblico.

Indipendentemente dal Bonus Trasporti 2023, la legge permette una detrazione fiscale del 19% per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (gli stessi coperti dal nuovo Bonus Trasporti), fino a un massimo di 250 euro.

Pertanto, se ad esempio presenti una richiesta per il Bonus Trasporti su un abbonamento del valore di 300 euro, pagheresti solo 240 euro, considerando i 60 euro del bonus. Aggiungendo la detrazione fiscale del 19%, otterresti uno sconto aggiuntivo di 45 euro, portando il tuo risparmio complessivo a 105 euro.