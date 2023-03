“Ora è confermato”. Antonella Fiordelisi e Donnamaria, a seguito del GF Vip, erano al centro di voci e adesso è giunta la conferma con un dettaglio sorprendente

L’ultima immagine di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha suscitato dibattiti, ma la loro complicità sembra essere in costante crescita. Dopo l’uscita di Antonella dal GF Vip 7, la coppia ha condiviso quotidianamente storie e foto, tuttavia i fan hanno notato un dettaglio peculiare che ha generato perplessità e attesa di chiarimenti da parte della ragazza, apparentemente entusiasta della relazione.

Presto forniremo informazioni sull’Instagram story di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ma nel frattempo GF Vip 7 e Alfonso Signorini hanno ricevuto una notizia negativa dopo l’eliminazione di Antonella: un significativo calo degli ascolti. Come riportato da Leggo, il programma trasmesso su Mediaset Extra ha registrato un netto peggioramento, attirando solo 300 spettatori e raggiungendo uno share dello 0,01%.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i fan osservano un particolare

Secondo quanto riportato dal sito Leggo, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno condiviso diverse immagini di coppia e in una di queste è stato individuato un dettaglio sorprendente sul corpo della giovane ex concorrente. È stato coinvolto anche un ex fidanzato di Antonella, poiché è emblematico ciò che è stato notato dai fan della coppia. Antonella aveva compiuto un gesto significativo nel passato recente, senza prevedere le conseguenze, lasciando un segno indelebile.

Antonella e Donnamaria mostrano un profondo sentimento reciproco; infatti, nelle ultime ore, hanno condiviso un’immagine in cui formano un cuore con le loro mani. Sul polso di Antonella è stato notato un tatuaggio con il nome di Francesco Chiofalo, il suo ex fidanzato. Quell’immagine ha fatto il giro del web ed è stata commentata da numerosi utenti. Resta da vedere se in futuro Antonella deciderà di rimuovere il nome di Francesco o se Edoardo dovrà accettare questa situazione.

I commenti per Donnamaria e Antonella sono stati tutti positivi: “Super pronte”, “Ovvio, sempre pronte”, “Amore, tranquilla, noi viviamo sui tuoi social e chi si stacca più”, “Grazie per questo bellissimo panorama”, “Datemi pure a me un Donnamaria”.