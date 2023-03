Stefano de Martino ha tradito Belen? La Rodriguez scioglie ogni dubbio

Stefano de Martino ha mai tradito la fiducia di Belen Rodriguez? Scoprendo tutti i dettagli, Belen Rodriguez si è aperta sulle vicende della loro relazione nel corso degli anni.

Nelle ultime settimane, Belen e Stefano De Martino sono stati oggetto di molte speculazioni a causa delle voci sempre più insistenti che li vorrebbero in attesa del loro secondo figlio. Per Belen si tratterebbe del terzo figlio, visto che il secondo è nato dalla relazione con l’ex compagno Antonino Spinalbese.

L’ipotesi di una gravidanza di Belen è stata ventilata da diversi indizi. Da segnalare la sua assenza da una puntata de Le iene, di cui è conduttrice. Claudio Santamaria, che quel giorno la sostituiva, ha detto che Belen non si sentiva bene. Quando è tornata, ha spiegato che stava cercando di rimettersi in forma. Questo è ulteriormente rafforzato dalle chiacchiere sui social media, dove il presunto lieto evento è stato un argomento di discussione. Un utente ha persino chiesto direttamente a Belen, che però non è stata molto disponibile a rispondere.

Si è limitata a mettere un like al post, lasciando che le speculazioni aumentassero. Ma si tratta solo di dicerie e, se fosse vero, avrebbe già detto qualcosa. Sappiamo che quando ha qualcosa da dire, dice sempre quello che pensa. Come ha fatto in un’intervista a Le iene Inside, un programma che parla di amore, fedeltà e monogamia. Durante l’intervista, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua relazione con Stefano De Martino.

È vero che Belen Rodriguez è stata tradita da Stefano De Martino? Sentiamo cosa ha da dire la showgirl in merito.

In un’intervista a Le Iene Inside, Belen Rodriguez ha parlato della sua relazione con Stefano De Martino. Nel corso degli anni, le notizie di infedeltà sono state collegate alla loro rottura. Molti si sono chiesti se il conduttore avesse davvero tradito la showgirl. Belen ha finalmente rivelato la verità in questo confronto rivelatore.

La iena Nina Palmieri ha posto una domanda diretta a Belen, chiedendo se il marito fosse malizioso. Belen ha risposto affermativamente, sottolineando la sua difficoltà a trattenerlo. Ha poi confermato di avergli effettivamente rotto le ossa in più di un’occasione. Nel corso dell’intervista, la showgirl ha ulteriormente approfondito il suo concetto di monogamia.

Ha affermato che è essenziale avere delle pause in una relazione, e abbiamo visto che la coppia si è presa diverse pause negli anni successivi al matrimonio. Dopo la separazione, l’argentina ha iniziato una relazione con Antonino Spinalbese e ha avuto una figlia, Luna Marì, nata nel 2021. Purtroppo, pochi mesi dopo, la relazione è terminata e lei si è ricongiunta al conduttore.