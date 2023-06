“Ora è proprio finita”. Federico e Carola di UeD, la chiamate crisi? Cosa è successo nella notte - Controcopertina

Una coppia che sembrava solidità nel mare di separazioni

La coppia formata da Federico Nicotera e Carola Carpanelli è nata nello studio di Uomini e Donne solo pochi mesi fa. A differenza degli altri tronisti e corteggiatori che hanno scelto i loro partner in questa edizione del dating show, sembrava che tra di loro le cose andassero alla grande. Tuttavia, improvvisamente, lo scorso 16 giugno è arrivata la notizia della crisi, senza specificare se si fosse verificata una rottura definitiva e senza indicare le cause.

Indizi che lasciano presupporre la fine della relazione

La conferma di un distacco tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è stata data da un breve messaggio pubblicato su uno sfondo nero, in cui si chiedeva rispetto per la loro privacy in un momento particolare e difficile. Anche Tina Cipollari, storica opinionista del programma, ha commentato ironicamente la notizia, considerando la serie di separazioni che hanno coinvolto le coppie nate nello stesso periodo.

Indizi sui social e il pensiero di Federico Nicotera

Dopo l’annuncio di Carola Carpanelli, i fan hanno notato il silenzio sulla sua pagina Instagram. Non ci sono stati aggiornamenti sulla sua vita sentimentale, solo selfie e momenti dedicati allo studio. Tuttavia, nella notte, Federico Nicotera ha condiviso un pensiero sulle sue Storie, facendo riferimento alla sua relazione in crisi. Le parole “Non è una colpa averci creduto” e “Non mi sono mai nascosto. Questo sono io, con i miei pregi e difetti che avete visto” sembrano suggerire una conclusione definitiva.

Conclusione: La relazione tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne sembra affrontare una crisi profonda. Gli indizi sui social e il messaggio di Federico lasciano supporre che la fine sia inevitabile. I fan della coppia dovranno accettare questa triste realtà, mentre i due protagonisti cercano di gestire al meglio questa fase difficile della loro vita.